¿Por qué llevan auriculares los Mozos de Arousa en la prueba final de 'Reacción en cadena'? ¿Escuchan música?

Desde hace diez meses, Los Mozos de Arousa son los reyes y señores de Reacción en cadena, de Telecinco. El equipo formado por Raúl y Borjamina Santamaría y Bruno Vila no encuentran un rival que pueda quitarles el trono. Aunque, haciendo justicia, sí que hay que destacar que en una entrega especial el equipo de los Cocolocos consiguieron llegar a la cadena final y no este trío gallego.

A raíz de su concurso, la popularidad de los tres está viento en popa. Tanto es así que Bruno es uno de los participantes de Bailando con las estrellas en la noche de los sábados, y aunque no es el que mejor lo hace, el público le tiene cariño y le salva. Además, todos han multiplicado su presencia en los medios, y un ejemplo es la entrevista que Raúl y Borjamina han concedido para el pódcast No todo vale para hablar de cómo sienten esta aventura televisiva.

Allí los dos hermanos han desvelado una de las incógnitas que despiertan entre los espectadores. ¿Por qué llevan auriculares en la quinta prueba, titulada Una lleva a la otra? ¿Escuchan música?

Raúl ha sido el encargado de arrojar luz al asunto. “Los cascos nos los ponen porque al final es un programa con público e intentan que estemos un poco aislados del ruido, que estemos concentrados. Es una prueba en la que al final se decide el dinero que te llevas y el público está detrás”. “Con los cascos no se escucha nada, ni al de al lado”, añadía en ese mismo sentido su hermano Borjamina.

[Los Mozos de Arousa cuentan si han cobrado el millón de euros que llevan acumulados en ‘Reacción en cadena’]

En la misma charla, explicaban que cuando llevan puestos los auriculares no se escuchan ni a sí mismso, “solo escuchamos a Ion por ahí”, como detallaba Raúl. Cuando uno de los participantes no sabe qué palabra es la que pide el programa pueden pedir un comodín, y entonces “ahí el de sonido nos conecta a los tres”. Con todo esto, queda confirmado que no escuchan música precisamente, y que tan solo buscan aislarse del resto de sonidos y centrarse en la voz del presentador, tal como sucedía, por ejemplo, en Pasapalabra en sus primeros años en Antena 3.

De su experiencia, los Mozos han regalado un consejo a futuros rivales: no empezar las pistas con la palabra “dónde”, porque “te limita mucho al pensar si es un lugar o no”. Por esa razón, ellos suelen comenzar sus formulaciones con el término “qué”.