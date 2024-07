La presunta amante del novio de Anabel Pantoja da la cara en el nuevo ‘Sálvame’: “Me gusta la tele, de toda la vida”

La presunta deslealtad de David Rodríguez a Anabel Pantoja es uno de los ejes de Ni que fuéramos Shhh desde la pasada semana. En este nuevo Sálvame que se emite en TEN, Javier de Hoyos desveló que David habría mantenido relaciones con una joven cordobesa mientras era pareja de Anabel, con la que va a ser madre en los próximos meses. Y esto ha generado grandes momentazos para el programa, incluida Belén Esteban sometiéndose a un electrocardiograma porque iban a dar informaciones que iban a “afectar directamente a su corazón”.

La presunta amante se llama Mari Ángeles, y la pasada semana entró en el programa a través de una videollamada, en la que acabó llorando. Este martes, la cordobesa ha ido un paso más y ha ido a Ni que fuéramos Shhh, y comenzó su intervención hablando a solas con María Patiño.

Allí, Mari Ángeles aseguró que se arrepiente de todo lo que está sucediendo, y cómo todo ha saltado a los medios después de que un amigo suyo le filtrase que se veía con David a Amor Romeira. Aunque afirma que podría haber comenzado en el mundo del corazón hace meses, también ha reconocido que le gusta la televisión, y que incluso llegó a soñar con su amigo en tener una vida de lujos gracias a cobrar por hablar con los programas de televisión.

Belén Esteban, gran amiga de Anabel, le lanzó una pregunta a Mari Ángeles: “¿Me puedes explicar por qué tu amigo llama a gente de la tele para que se conozca esta historia?”. Ahí la joven desveló que “nos montamos una historias en la cabeza”. “¿Tú estabas de acuerdo en que él contase esto?”, volvía a preguntar Belén. “No, y por eso, cuando pasó lo de Amor Romeira, lo corté. Porque yo no quería que esto pasara, sabes. En ese momento hablo y se lo digo: para, no quiero que esto llegue a ningún lado”, añadía.

María Patiño quiere saber entonces cómo surge la idea de filtrar que se veía con David. “Estábamos una noche, tomando una copa, de guay. Empezamos a fantasear, lo típico...”, relataba. “Vamos a la tele...”, le ayudaba Patiño. “Y vivimos la vida… Una conversación de fantasía”, resumía Mari Ángeles.

“Una fantasía”

Todo esto quedó en “una fantasía”, pero su amigo le llamó días después para decirle que “la había cagado”, porque había hablado con Amor Romeira. La Gran Hermana, al parecer, invitó a la andaluza a exagerar su relato, pero ella entonces “no quiso seguir a partir de ahí”.

A pesar de todo, Mari Ángeles admite que “este mundo sí me gusta, me ha gustado toda la vida. Que quería llegar aquí, de esta manera, obviamente, no. Yo quería llegar como Mangel (como la conocen), porque Mangel ya es muchísimo más que María Ángeles la amante de David, novio de Anabel”. Y añadía: “Yo no quería esto, lo juro de verdad. Que si lo hubiera querido, lo hubiera hecho en octubre, y llevaría ya 6 meses viendo qué pasa, no lo hubiera hecho ahora”.