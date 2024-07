María Patiño imita a Raffaella Carrà y acaba en el suelo en el nuevo ‘Sálvame’: “¡Hazlo otra vez!”

Cada día, en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN, se lleva a cabo lo que llaman una ‘Quickie ronda’. En ella conectan con varios medios especializados en televisión y comentan algunas de las últimas novedades de Antena 3, Telecinco o RTVE. Este viernes, sin embargo, la ‘Quickie ronda’ no contó con la participación de periodistas de fuera del programa, pues, según explicó María Patiño, todos estaban de vacaciones.

Entonces conectó con Claudia Salcedo, la Digital Creative de Canal Quickie y que ya ha participado en otras ocasiones. Y así, Claudia le contó cómo El Hormiguero va a dar el salto a Mediaset, pero fuera de nuestras fronteras, en Italia. Y es que han adquirido los derechos para hacerlo en este país, bajo el título de Il Formicaio, que es la traducción literal al italiano de El Hormiguero. El formato se emitirá en el canal Italia 1, operado por Mediaset, y será la gran novedad de la compañía junto a los programas Max Working y Pleased to Meet You, tal y como recogen diversos medios italianos.

Para despedirse, y dado que estaban hablando de Italia, María Patiño propuso a Claudia Salcedo que se despidiese haciendo uno de los conocidos golpes de melena de Raffaella Carrà. Incluso, se ofreció a cantarle “Me explota, me explota, me expló, me explota, explota mi corazón” para que hiciese el conocido gesto de la artista italiana.

“Para adelante y para atrás”, le explicaba Kiko Matamoros. María, incluso, se animó a hacer el famoso movimiento de la cantante y actriz que presentó Hola, Raffaella, y le dio una instrucción adicional a Claudia: “Y desapareces”. “Lo de desaparecer es complicado”, se justificaba su compañera.

Para María, lo que ella pedía no era nada complicado. “Mira cómo lo hago yo”, le pedía a Claudia. Así, cantó “Me explota, me explota, me expló, me explota, explota mi corazón”, hizo el movimiento de cabeza, y se fue hacia el lado derecho de la cámara. Entonces se escuchó un golpe: María Patiño había acabado en el suelo.

“¡Hazlo otra vez!”

“Madre mía, María, que me has asustado, estás loca”, exclamó Belén Esteban al ver la caída de su compañera. La cámara recogió entonces a María Patiño tirada en el centro del plató, delante de su silla. “Creo que no hace falta que desaparezcas”, proponía entonces David Valldeperas.

María, convencida de su acción, y esperando que Claudia imitase sus gestos, le preguntaba: “¿Lo has visto?”. “¡Hazlo otra vez!”, le pidió entonces Belén Esteban, que se encontró con un no por respuesta.