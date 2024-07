Àngel Llàcer, la gran sorpresa de la final de ‘Tu cara me suena’: “No estoy recuperado al 100%”

Àngel Llàcer en ‘Tu cara me suena’.

No podía faltar. Había una breve esperanza de contar con su participación, y, finalmente, Àngel Llàcer fue la gran sorpresa de la final de Tu cara me suena 11, que se celebró este viernes en directo en Antena 3. Una gala en la que David Bustamante se alzó como vencedor de la temporada, seguido de Raoul Vázquez y de Julia Medina.

Hace unos días, Santiago Segura ya lo advertía en una visita a Y ahora, Sonsoles. “Tiene que recuperarse. No sé si aparecerá en la final o no. La final es en directo el 19 de julio y ojalá se venga. Pero si no, seguro que la temporada que viene está sí”, explicaba entonces el cineasta entonces. Un vaticinio que, finalmente, se ha podido cumplir.

Lo hizo a través de un vídeo. Pocos minutos antes de que se conociese el nombre del vencedor, Manel Fuentes daba paso a unas imágenes. Allí se veía a Llàcer ante un fondo azul. “Buenas noches. Qué ganas tenía de decir esto y de estar ahí con vosotros. He tenido un percance, como muchos sabéis, y necesito estar al 100% para ser presidente del jurado”, decía. Tras agradecer todas las muestras de cariño, aseguraba que “cuando esté al 100%, y me sienta superpoderoso, volveré. Pero eso será en la próxima edición”.

Àngel Llàcer comenzó la actual temporada de Tu cara me suena, la edición 11, como miembro del jurado y como profesor de interpretación, tal como ha sucedido en todas y cada una de las temporadas del concurso. Sin embargo, un motivo de salud provocó su retirada.

En un viaje a Vietnam entró en contacto con una bacteria, que provocó que tuviese que ser ingresado en el hospital. Se recuperó y volvió al programa, bromeando al respecto, disfrazado de bacteria. “Cogí una intoxicación. Me curé, volví de allí, y el bicho vivía en mí, hasta que se ha reproducido en mi intestino, y he tenido una colitis aguda. Ha sido muy heavy”, relataba entonces.

Pero tuvo un segundo susto, y fue ingresado de nuevo. Tal como informó Santiago Segura, el presidente del jurado llegó a estar a punto de perder una pierna.

Por suerte, fue dado de alta, pero se le exigió descanso para poder recuperarse. Y esa es la razón por la que no pudo seguir cumpliendo con sus funciones dentro de Tu cara me suena.

Sus sustitutos

La huella de Àngel Llàcer en Tu cara me suena es muy grande, y ha sido difícil sustituirle. En una primera ocasión, Silvia Abril ocupó su lugar en la mesa del jurado, pero él pudo dar las clases. Más adelante, Carlos Latre fue el encargado de dar consejos a los concursantes en sus ensayos, y José Corbacho fue el encargado de votar a la hora de las actuaciones.

Tras estas dos improvisaciones, Santiago Segura llegó al programa para ocupar hasta el final de la temporada su plaza de juez; pocos saben mejor que él lo que es pasar por el clonador de Tu cara me suena, pues tiene el récord con hasta 47 imitaciones. Pôr su parte, el encargado de dar las clases ha sido Iñigo Asiain, quien ya trabajaba en el programa detrás de las cámaras, como vocal coach de los participantes.