¿Cuánto dinero se lleva el ganador de ‘Tu cara me suena’? Este es el importe que se pone en juego en la gran final

Julia Medina, Raoul Vázquez, David Bustamante, Conchita o Supremme de Luxe. Uno de ellos se convertirá esta noche en el nuevo ganador de Tu cara me suena 11, en una gran final en la que también actuarán Miguel Lago, Juanra Bonet, Valeria Ros y Raquel Sánchez Silva.

Además, esta noche regresa al concurso de imitaciones Miriam Rodríguez, la ganadora de la anterior edición. Lo más interesante de la final de hoy, respecto a la del año anterior, es que Tu cara me suena recupera el directo, y será el público de casa, y no exclusivamente el del plató, quien decida quién se llevará el gato al agua.

Para esta gran final, los participantes tienen libertad de elegir al artista que imitan. Y así, Julia Medina ha elegido a Céline Dion para su número de despedida. Hasta el momento, podría decirse que parte de gran favorita, pues es la concursante que más galas ha ganado a lo largo de toda la edición.

El otro gran favorito, por estadísticas, sería Raoul Vázquez, que gracias a su alta puntuación se colocó como primer finalista. En su caso, el cantante catalán imitará a Tom Jones. Conchita, por su parte, pasará por el clonador para ser Billie Eilish, y Supremme de Luxe interpretará a Raphael, artista al que ya ha declarado su admiración en muchas ocasiones. Por último, David Bustamante luchará en la final como Antonio Molina.

El que consiga el mayor número de apoyos será el ganador de la temporada, y recibirá un premio de 30.000 euros. Sin embargo, no será para donar a la ONG que considere oportuna, como ha sucedido en años anteriores. Del mismo modo, en cada gala, el ganador ha podido donar 3.000 euros al colectivo que deseara, si bien, en muchas ocasiones los concursantes cedían el premio a algún compañero que todavía no hubiese alcanzado la victoria.

Imagen de los finalistas de 'Tu cara me suena'.

El caché de los concursantes

En Tu cara me suena ganar una gala, ni siquiera la gran final, no supone un mayor ingreso para los concursantes, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con Supervivientes. Cada participante tiene su propio caché semanal, el cual no se hace público por parte de la cadena.

La revista Semana, sin embargo, apuntaba el pasado mes de abril que los concursantes de la presente edición podrían embolsarse entre los 10.000 y los 25.000 euros por semana. Esto supondría que a lo largo de las 14 galas de este curso cada uno se embolsaría entre 140.000 y 350.000 euros.