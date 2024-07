Nuria Fergó, sobre su relación con los compañeros de ‘Operación Triunfo’: “Yo no tengo amigos artistas”

En los últimos meses, la vida personal de Nuria Fergó ha tenido una gran exposición mediática. Y es que la malagueña mantiene una relación con Juan Pablo Lauro, expareja de Irene Villa, y con el que pretende pasar por el altar el próximo septiembre. Unas nupcias que le llevaron a tener una suerte de enfrentamiento con Irene a través de los medios de comunicación.

Dejando esto a un lado, la artista, a la que conocimos gracias a Operación Triunfo en 2001, tiene en marcha un espectáculo en el que recordará la figura de María Dolores Pradera, y en el que cantará gran parte de su repertorio, pero adaptando los temas a su estilo. “Lo que me dejan claro es que quieren ver a Nuria Fergó en el escenario. Eso me llenó de satisfacción, porque no es imitar a María Dolores”, ha asegurado al respecto en una entrevista reciente.

En la misma han preguntado a Nuria Fergó si imaginaba su carrera así cuando entró en el conocido talent show de La 1. Y admite que no, pues cuando participó en Operación Triunfo solo deseaba “era darme a conocer y grabar un disco. Ese era mi objetivo, porque la vida del artista no la conocía”. Y destaca, tal como recoge Diez Minutos, que en estas dos décadas ha grabado seis álbumes, además de haber hecho trabajos como actriz, televisión y publicidad.

Nuria asegura que sigue siendo la misma de entonces, aunque con más experiencia, y que sus amistades son las mismas que cuando iba al colegio o al instituto. “Yo no tengo amigos artistas”, sentencia. Y es que para ella es “difícil” que esto suceda. “Es una cosa que no entiendo, pero hay muchas envidias. No debería ser así, pero se percibe”, declara.

En concreto, a Nuria le preguntaron por su relación con Chenoa, con la que se presuponía que se llevaba bien. “Yo me llevo bien con todo el mundo. Somos compañeras. Todos somos compañeros, pero la palabra amigo abarca otras cosas. Somos compañeros de profesión. No te voy a engañar”, asegura en ese mismo sentido.

Su faceta de actriz

Hay que recordar que, además de cantante, Nuria ha participado en diversos espacios como actriz, como en la serie Amar en tiempos revueltos de TVE, en la película La playa roja o Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra. Sin embargo, asegura estar mucho más cómoda como cantante.

“Me quedo con cantante, porque es un don que me ha dado el universo. Para mí cantar es más fácil que interpretar, porque es mucho más trabajo al tener que meterte en el personaje y aprenderte el guión”, asegura la artista que homenajeó a Sara Montiel en el montaje teatral Mi última noche con Sara.

El chat de ‘Operación Triunfo’

En muchas ocasiones se ha puesto sobre la mesa la poca amistad que guardan buena parte de los que fueron concursantes de aquel primigenio Operación Triunfo. En 2023, Manu Tenorio aseguró en Socialité que él no estaba en ningún chat con los que fueron sus compañeros, y revelaba que la relación de los antiguos ‘triunfitos’ estaba rota.

Más adelante, en el programa Fiesta, Tenorio consideró que las supuestas controversias alrededor del vínculo entre los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo residen en un problema de nostalgia. “El problema, entre comillas, es que durante un tiempo nos llevamos extraordinariamente bien. Vivimos un momento histórico en el que nos unieron muchísimas cosas, pero como es natural la gente comienza nuevas etapas y se dispersa”, le explicó a Emma García.

“Hay una parte que les haría ilusión que siguiéramos manteniendo esa cohesión como en ese momento. Y esto pasa en cualquier familia, pues imagínate en un chat”, diría también. Entonces aseguró que “con Nuria Fergó guardo una relación maravillosa y la admiro mucho. Con Alejandro Parreño también”. Una relación que, según parece, es solo de compañeros, y no de amigos.