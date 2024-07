María Patiño, a degüello y sin piedad, carga contra Terelu Campos: "Es capaz de poner de escudo a su hija"

Las palabras de Terelu Campos contra sus excompañeros de Sálvame en una entrevista para la revista Lecturas, de la cual ha sido portada con varios posados veraniegos, ya está teniendo sus primeras consecuencias. María Patiño ha ido a degüello contra la malagueña. No ha sido la única, porque Kiko Matamoros ha estallado también contra la que fue su compañera en el emblemático magacín de La Fábrica de la Tele.

La colaboradora de De viernes señaló las críticas que le hacen sus antiguos compañeros de magacín. “He tenido buenos compañeros y luego otros que creía que lo eran. Incluso otros que he creído que eran amigos y amigas…. y no lo eran. El problema lo tienen ellos”, expresaba en la entrevista de manera tajante. Asimismo, fue muy directa cuando se le hizo referencia al bloqueo que le hizo Belén Esteban.

“No tengo nada que decir. Cuando quiero, quiero. No te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Y en ese querer, puedo tener una diferencia de opinión, pero no paso nunca una línea porque te quiero. Si me dicen esas cosas, entonces que no digan que me quieren. No me engañes, ¡es innecesario! No voy mendigando cariño, tengo magníficos amigos”, expresaba.

Aunque no fueron palabras concretas contra los actuales rostros de Ni que fuéramos Shhh, Terelu sí que denunció las palabras que han utilizado contra la exclusiva de Alejandra Rubio. “Vivimos en una doble moral, luego va Tamara Falcó, vende una exclusiva y no los veo arrancarle a ella la piel a tiras porque cobra”, denunciaba, señalado sentirse “odiada” por ciertas personas.

“Me duele, utilizan a mi hija para hacerme daño. ¡Que se metan conmigo! Me parece muy cutre, cruel y perverso”, exclamó. Han sido estas palabras a las que ha reaccionado María Patiño, sintiéndose aludida. “Es capaz de poner de escudo a su hija. Eso sí que es cutre. Yo me defiendo sin utilizar a mi gente. Es una pena no haberme equivocado… ahora a seguir”, escribió la periodista gallega en su cuenta personal de X (anteriormente Twitter).

Es capaz de poner de escudo a su hija . Eso si q es cutre. Yo me defiendo sin utilizar a mi gente. Es una pena no haberme equivocado.. ahora a seguir 🧜‍♀️🧜‍♀️ https://t.co/e6vPbeVEac — Maria patiño (@maria_patino) July 31, 2024

La expresentadora de Socialité también habló sobre las palabras de Terelu, quien desmintió estar “arruinada”, pero sí que declaró haber tenido dificultades financieras. “El dinero que tengo es para vivir. Vendí la casa y vino el declive de mi madre, lo que me llevé se fue en el bienestar para ella. Me fui de Sálvame con una mano delante y otra detrás y hago malabarismos para sobrevivir”, comentaba. “Una víctima de la sociedad, de la economía y del perverso mundo de la televisión”, decía con sorna Patiño en redes.

“¿Más cutre que el producto que estáis vendiendo desde Campos S.A.? ¿Más perverso que el manoseo permanente del fallecimiento de tu madre? ¿Más falso y casposo que el relato del embarazo de tu hija 'anónima'?”, se preguntaba Kiko Matamoros en sus propias redes sociales.

Quiero pedir perdón a Teresa Lourdes Borrego Campos por mi anterior publicación. A la vista de la fotografía de la portada, se trata clarísimamente de una impostora, con un inquietante parecido a la querida Karina que nos representó en Eurovisión en 1971. @Lecturas pic.twitter.com/MtOCLcOgmV — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) July 31, 2024

El colaborador de Ni que fuéramos Shhh también tildaba a Terelu de “impostora”, al señalar que su portada y fotos posando en traje de baño eran un intento de imitar a la emblemática cantante Karina. “Quiero pedir perdón a Teresa Lourdes Borrego Campos por mi anterior publicación. A la vista de la fotografía de la portada, se trata clarísimamente de una impostora, con un inquietante parecido a la querida Karina que nos representó en Eurovisión en 1971”, escribió.