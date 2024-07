Sylvia Pantoja manda un mensaje muy directo a sus 'haters' desde ‘YAS Verano’: “Me parece machista”

La cantante Sylvia Pantoja ha sido la protagonista del último tramo de YAS Verano, la versión veraniega de Y ahora, Sonsoles en las tardes de Antena 3 que hace unos días homenajeaba a la cantante Karina. Tal como ella ha recordado, lleva cerca de cuatro décadas subida a los escenarios, desde que le diese su primera oportunidad Antonio Cortés, Chiquetete.

Uno de los temas que tocaron en su intervención es su nombre artístico, pues hay trabajos que los ha publicado como Sylvia Pantoja, y otros como Sylvia, a secas. “¿Te querías separar de tu apellido?”, le preguntaban a la artista. “Yo desde pequeñita dije: yo me quiero llamar Sylvia. Yo soy Sylvia, yo no quiero ni apellido ni historias. Pero como salía mucho en la prensa del corazón, y en portadas, al ser yo tan chiquitita, me puso la prensa Sylvia Pantoja, y ya se me quedó”, aseguraba la invitada.

Por este motivo, cuando fichó por su primera discográfica, la multinacional Emi Odeon, le editaron el trabajo como Sylvia Pantoja. “Y cuando he querido quitármelo en el transcurso del tiempo, para ver si así, a lo mejor... ya no había manera”, terminaba de apuntar la que fuese concursante de Tu cara me suena.

“Porque tú no te apellidas así”, le deslizaron a la artista. “Yo me apellido Sylvia González Pantoja, y esto lo quiero dejar muy bien claro. Porque hay por ahí, como he dicho, gente muy extrema y muy fanática y que dice: no, tú no eres Pantoja”, aclaraba. Y añadía: “Vamos a ver. Me parece, para empezar, un comentario tan machista, que porque tú tengas Pantoja de segundo ya dejé de ser Pantoja. Me parece tan de parvulario y machista”.

“Yo he salido muy Pantoja. Aparte de que también tengo cosas González, otro apellido del que me siento superorgullosa, y que también es de arte”, añadía. En ese sentido, recordó que muchos artistas actuales utilizan los apellidos maternos, como Miguel Bosé, o Rosario Flores, “y a mí me tienen que atacar los haters con esta tontería, ahora que se ha puesto de moda”, terminaba de decir Sylvia, alzando la voz y ligeramente alterada.

‘Resurgiré’

La cantante también ha hablado de su vida personal, y es que en la actualidad tiene un novio al que conoció por Instagram, el cantante conocido artísticamente como Antílope León, y al que conoció por Instagram. Además, aprovechó la visita para interpretar Resurgiré, su nuevo sencillo, y que habla de empoderamiento.