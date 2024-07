Kiko Matamoros estalla contra Terelu Campos al saber que le llama “Shrek”: “Pedazo de lerda, Fiona”

Al estilo del viejo Sálvame, Ni que fuéramos Shhh está jugando muchas tardes con los espectadores, emplazándoles a no perderse el programa porque soltarán una bomba. Y este miércoles, esa bomba iba a ser el apodo con el que Terelu Campos se estaría refiriendo a Kiko Matamoros, no tanto por su aspecto, sino por su forma de ser.

El premio gordo ha tardado en salir, pero no se dejaba de cebar. Marta Riesco salió a la calle con la intención de localizar a Felipe Juan Froilán de Marichalar para que sople una vela en un pastel, pues hoy es su cumpleaños. Y, mientras intentaba localizar la zona por la que se movería el sobrino del rey, hablaba con gente de la calle y les enseñaba un documento.

Ahí venía ese parecido que Terelu saca a Kiko Matamoros, y generó todo tipo de opiniones. Algunos lo veían ingenioso u original, y otros, que se lo habrían dicho, que ella no tendría “tanta capacidad” como para sacar el símil.

Pasadas las 19:00 horas salía el premio gordo. Tras decirle a Kiko que eso iba “por él y por todas las perrerías que me estás haciendo en los últimos días”, Marta Riesco mostraba un folio con una impresión de Shrek, el ogro protagonista de la saga de películas infantiles. Así, Shrek es como Terelu llama a Kiko Matamoros, sin que él tuviese constancia. Un apodo que, en un primer momento, dejó noqueado al colaborador. “No es un descalificativo físico, sino que va relacionado con su interior”, matizaba la reportera.

Sin embargo, el padre de Laura Matamoros no tardó en recomponerse, y comenzó a disparar ataques hacia Terelu. “Esta señora… Esta pedazo de lerda...”, comenzaba a decir Matamoros, aunque Patiño le frenó. Él, sin embargo, alzó la voz. “A mí me dejas tranquilito. Porque el respeto a mí no me va a faltar precisamente esta”, le advertía a la presentadora.

Belén Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh'.

“Idéntica a Fiona”

Y, a continuación, se dirigió a Terelu. “Mira, guapa. Bueno, guapa... Mira, Terelú. Precisamente has ido a elegir un personaje que tiene una novia que es idéntica a ti, la Fiona. Idéntica”, exponía, pidiendo que pusieran una foto de la princesa ogro de las películas de Shrek. Y, en concreto, mencionó las fotos del día de su boda, en el que Terelu vestía de verde. “Que pongan una foto al lado de otra y que me digan que no son parecidos razonables”, pedía a gritos, provocando la risa de sus compañeros. “Eres torpe para eso”, añadía Matamoros.

“Es verdad que la cara es muy Terelu”, opinaba María Patiño, y Kiko Matamoros aseguraba que el cuerpo también. “¡Eres idéntica a la Fiona, idéntica! ¿Es Terelu o no es Terelu?”, preguntaba a la audiencia, mientras Belén Esteban mostraba fotos de la princesa y de la Campos.