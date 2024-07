El nuevo 'Sálvame' frena a Kiko Hernández y su bomba sobre Paz Padilla: “Un programa libre”

La entrevista de Álvaro Escassi en ¡De Viernes! Fue uno de los temas más comentados (y analizados) de este lunes en la televisión. Y de este fenómeno no escapó Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN, además de en YouTube y Twitch. Pero no fue el único personaje sobre el que se comentó ayer por la tarde en el Canal Quickie.

Y es que, en un momento dado, dejaron caer que Paz Padilla habría sido una de las numerosas conquistas del jinete, conocido en televisión por programas como Supervivientes, Baila como puedas o I love Escassi. Y esto provocó que Kiko Hernández quisiese dar una una información sobre la que fuese su compañera en Mediaset. “¿Puedo contar algo muy gordo de Paz Padilla?”, preguntaba el que fuese concursante de GH3.

Ante este ofrecimiento, Belén Esteban le animaba a decirlo: considera que trabajan en “un programa libre”. Sin embargo, esa libertad se vio cortada por parte de la dirección. Y es que David Valldeperas frenó a Hernández: “Sí, libre, pero con sus límites”. “Escúchame David, si lo cuento se paraliza el país”, volvía a decir Kiko Hernández, que no recibió luz verde para soltar lo que parecía ser una bomba.

David Valldeperas pidió conocer primero la información, antes de que Hernández la contase a todos los espectadores. “No voy porque no nos vas a dejar contarlo. Es algo y de verdad lo digo, que si lo contamos ahora a las 17.30 se paraliza España. Ni el partido España-Francia...”, insistía Hernández, mientras los demás compañeros seguían comentando otros asuntos.

Finalmente, Kiko Hernández regresó al programa y no contó ese dato que tenía sobre Paz Padilla. “Pues muy mal, tío, no me gusta”, se quejó la antaño conocida como princesa del pueblo. Y es que Belén quería una explicación para conocer la razón de ese veto. Valldeperas le aseguró que se la daría, pero en privado. “Si tuviésemos un late night, ¿tampoco?”, quiso saber María Patiño, pensando que sería una información delicada por la hora de emisión, pero el directo dijo lo mismo.

C ensura en ‘Ni que fuéramos Shhh’

Hay que destacar que, desde su origen, Ni que fuéramos Shhh nació con un espíritu de libertad que, presuntamente, no tendrían en Mediaset, cuando eran Sálvame. Es más, en su primera promo, Chelo García-Cortés afirmaba que haría un programa “sin vetos ni censuras”, y a esto Víctor Sandoval le suelta que qué le importará eso a ella, si no habla. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que sí hay ciertas líneas que se impide cruzar a los colaboradores.