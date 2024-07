Mediaset elige a Xuso Jones para presentar el nuevo ‘Lo sabe, no lo sabe’ en Cuatro tras su paso por ‘OT 2023’

Mediaset prepara la vuelta de un concurso que tuvo en antena hace algo más de una década. Y lo hace con un nuevo presentador a sus mandos. Y es que Mediaset España y Producciones Mandarina comenzarán en los próximos días el inicio de las grabaciones de Lo sabe, no lo sabe, el formato que antaño condujo Juanra Bonet, y que ahora estará en manos de Xuso Jones.

El murciano, de esta manera, continúa su idilio con la televisión, tras haber sido colaborador y concursante en varios formatos. Su última gran aventura audiovisual fue Operación Triunfo 2023, en concreto, el espacio OT al día, que ofrecía resúmenes de las jornadas de todo lo que sucedía dentro de la academia.

"Lo bueno del programa es que me han dejado ser yo en todo momento. Mi manera de comunicar es un poco distinta, es más de redes sociales, no es tan de presentador. A mí me gusta ser yo. Mi miedo era que no me dejaran ser yo. Obviamente, me han dado muchas directrices, pero siendo yo", aseguró sobre esta última experiencia Xuso en una entrevista para BLUPER.

Según adelanta Mediaset, la vuelta de este renovado Lo sabe, no lo sabe está previsto que se estrene este mismo verano. Espontaneidad, reflejos, intuición y mucho sentido del humor serán los principales recursos de este espacio.

La mecánica de este programa consiste en recorrer las calles de diferentes lugares de España, y el presentador, en este caso, Xuso Jones, tendrá que buscar ciudadanos que se ofrezcan a participar en el formato.

Lo sabe o no lo sabe es un programa de preguntas de cultura general bastante particular. El maestro de ceremonias realiza hasta cinco preguntas al concursante, pero él no las responderá directamente. El participante debe elegir a otros transeúntes que estén a su alrededor, y, usando su intuición, predecir si sabrán o no la respuesta de la pregunta en cuestión. El dinero que haya en juego se basará en el acierto o error de las contestaciones que den los transeúntes elegidos.

Xuso Jones en una de sus intervenciones en televisión.

La trayectoria de Xuso Jones

Xuso Jones es el nombre artístico de Jesús Segovia Pérez, un murciano nacido en el año 1989. Como tantos artistas de su generación, se hizo conocido gracias a las redes sociales, donde subía vídeos cantando. El que más popular se hizo fue uno en el que pidió la comida de una conocida hamburguesería cantando.

En el año 2013 lanza su primer disco, y consigue ser telonero de artistas como Justin Bieber, Selena Gomez y Jessie J en España. De forma paralela, graba algunos temas para la banda sonoras de películas de éxito, como Gru 2 o la serie Descubre con Tadeo, basada en el personaje de Tadeo Jones.

En el año 2013 también se empieza a colar semanalmente en nuestras casas gracias al programa Tu cara me suena, de Antena 3. Allí realiza imitaciones muy buenas, lo que le permiten convertirse en finalista, en la temporada en la que Edurne se proclamó como ganadora. Más tarde, regresó a este formato como mentor de una de las participantes de Tu cara me suena mini, y su compañera Abril Montmany logró alzarse como ganadora.

Desde entonces, su carrera mezcló muy bien música y televisión. Salió en series como Gym Tony, ha comentado programas como La Voz, y en 2016 intentó representar a España en el Festival de Eurovisión, con el tema ‘Victorious’, que defendió en el programa Objetivo Eurovisión. En 2018, además, demostró sus dotes culinarias en MasterChef Celebrity, y fue uno de sus primeros expulsados. Como revelaría más tarde, la experiencia no le resultó muy satisfactoria, y denunció que los espectadores no ven todo lo que sucede en las cocinas del concurso.

De sus últimas experiencias en televisión destaca el mencionado paso por Operación Triunfo, así como colaboraciones en la retransmisión del Benidorm Fest en RTVE.