Quién es Masi Rodríguez, la expareja del 'streamer' IlloJuan y presentadora de las postgalas de 'Operación Triunfo'

La presentadora y creadora de contenido Masi Rodríguez y el 'streamer' IlloJuan se han convertido en los grandes protagonistas del día. Los malagueños han confirmado a través de un vídeo publicado en YouTube el punto y final de su relación de siete años de duración. "María Isabel y yo ya no estamos juntos, desde hace ya un tiempo. Hay que tirar para adelante, la vida sigue. Las relaciones se unen y se rompen y no pasa nada", ha explicado el propio IlloJuan en el vídeo.

Tal y como han confirmado ambos en el vídeo, el motivo de su ruptura no ha sido otro que la distancia entre ambos. Y es que, mientras el 'streamer' disfruta de su vida en Málaga, su ciudad natal, la presentadora se ha desplazado a Madrid por motivo de diferentes proyectos profesionales y ha sido precisamente esta distancia la que ha acabado con su amor.

"No os preocupéis, la vida a veces es muy puta y hay que encajar las cosas y seguir hacia adelante, que es lo que vamos a hacer. Nos queremos como si fuéramos familia y estos 7 años han sido lo mejor que nos ha pasado nunca. Pero después de tanto tiempo y viendo que la distancia no se va a acortar nunca, porque cada uno somos felices en un sitio y eso no va a cambiar aunque se haya intentado muchísimas veces, hemos decidido con todo el dolor que lo mejor es esto", ha explicado el 'streamer'.

Illojuan y Masi explican claramente el motivo de su ruptura. 💔



“La vida nos lleva por sitios muy muy distintos. Nosotros creíamos que en algún momento estos sitios se cruzarían, pero la realidad es que no tiene pinta de que se vayan a cruzar. La vida muchas veces no es justa.” pic.twitter.com/Xk6VLXV3zX — Terreno Viral (@terrenoviral) July 17, 2024

La propia Masi Rodríguez, quien ha querido aparecer públicamente en el vídeo publicado por el que era hasta ahora su pareja, también se ha manifestado a través de sus redes sociales. "Muchas gracias por vuestro apoyo y vuestro cariño. Siempre nos tendremos el uno al otro", ha publicado en su cuenta de Instagram.

El nombre de Masi Rodríguez lleva sonando mucho en los últimos tiempos. Y es que la joven se ha convertido en una de las mujeres del momento. Dobladora, locutora, actriz, influencer, cantante y streamer, la malagueña puede presumir de ser un 'todo en uno'. De hecho, ha sido precisamente eso lo que le ha llevado a saltar a grandes formatos y proyectos de plataformas como Prime Video o Netflix.

La malagueña Masi Rodríguez aparecerá en Berlín, la precuela de La Casa de Papel. Juanjo Martín EFE

Masi nació el 23 de mayo de 1994 y estudió Comunicación Audiovisual. Sin embargo, desde bien pequeña su pasión siempre fue el mundo de la interpretación. Sus primeros trabajos como interprete fueron asentando poco a poco su carrera profesional. Hasta el día de hoy, que ha dado el salto a programas como Operación Triunfo.

Así los confirmó Prime Video meses antes del estreno de la nueva edición de OT. Su labor, concretamente, fue hacer cada gala un recorrido pormenorizado de la noche estando en contacto y charlando con los propios concursantes en lo que se conoció como la postgala, que anteriormente era El Chat.

[El 'streamer' IlloJuan y su pareja Masi confirman el final de su relación: los motivos de la ruptura]

En su labor de actriz, la joven ha destacado por su papel como la princesa Aurora en la gira 'No me toques el cuento', una obra de teatro donde las princesas de los cuentos y de Disney se rebelan. Además, hay que destacar su participación en 'Berlín', el spin-off y precuela de La casa de papel que se estrenó a finales del año pasado. Además de la música, la influencer ha doblado diferentes anuncios y películas.

Sus inicios fueron muy diferentes. En el año 2018, Masi abrió su canal de YouTube para comenzar a subir sus vídeos musicales e impulsar su carrera como cantante. Sin embargo, el destino le depararía un futuro diferente. En 2021 lanzó su primera canción original llamada Eres muy raro niño. Por aquel entonces, ya era pareja del 'streamer' IlloJuan.

Poco a poco fue adentrándose en la plataforma de Twitch, al igual que el que era su novio por aquel entonces. En enero de 2022 realizó el que sería su primer directo en la plataforma, donde consiguió superar al mundialmente conocido Ibai Llanos. Al tiempo, su éxito le llevó a uno de los grandes proyectos de la influencer dentro de la plataforma morada con el propio Ibai Llanos: su programa de cocina Disaster Chef.