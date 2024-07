El 'streamer' IlloJuan y la presentadora Masi rompen tras 7 años de relación: los motivos de la ruptura

El 'streamer' IlloJuan y la que hasta el día de hoy era su pareja, Masi Rodríguez, han confirmado el final de su historia de amor. Los malagueños llevaban siete años de relación en los que se habían convertido en una de las parejas más queridas entre los usuarios de 'Twitch'. Sin embargo, este mismo miércoles, IlloJuan ha publicado un vídeo en su cuenta de YouTube en el que ha confirmado el final de su historia de amor con la presentadora.

"María Isabel y yo ya no estamos juntos, desde hace ya un tiempo. Hay que tirar para adelante, la vida sigue. Las relaciones se unen y se rompen y no pasa nada", ha anunciado el 'streamer' en el vídeo que ha publicado para confirmar su ruptura con la actriz y creadora de contenido.

"Masi y yo con el paso de los años, desde el principio de la relación, ella está en Madrid feliz y contenta y yo fui allí porque tenía curro. Pero sabéis que mi cantinela siempre ha sido que no quiero ir a madrid. No es odio Madrid, pero me cuesta mucho encontrar la felicidad allí. Yo en Málaga tengo a mi familia y a mis amigos y me costaba mucho separarme de ese entorno", ha explicado el joven en un vídeo en el que ha explicado los motivos de la ruptura junto a la propia Masi.

"Es normal que ella cada vez está más allí, tiene más trabajo allí y no hay ningún tipo de pensamiento de cambiar eso de ninguna forma. La vida nos lleva por sitios muy distinto y creíamos desde que empezamos que en algún momento esos sitios se cruzarían y la realidad es que no tiene pinta de que se vayan a cruzar y no pasa nada. No es nada malo, pero es una putada. La vida muchas veces no es justa", ha explicado el propio IlloJuan.

"Hacer esto es durísimo y surrealista, pero por desgracia tenemos que ser fuertes y tras tener un tiempo de gestión personal, tratarlo por aquí. Un directo nos parecía demasiado hardcore (el chat, el hecho de solo tener una oportunidad, los nervios...) y un post en alguna red social es demasiado frío después de tanto tiempo", ha publicado IlloJuan en lla descripción del vídeo.

"Gracias por el cariño, el respeto y la empatía que espero que recibamos los dos. Hemos intentado hacer esto de la manera más adulta y madura posible, teniendo en cuenta lo duro que es para nosotros a nivel personal. Siento la desaparición y el haber tenido que disimular por el bien de ambos durante un tiempo. Nos vemos en unos días, cuidaos", ha publicado.

La pareja llevaba siete años juntos y se había convertido en una de las más queridas entre los usuarios de redes sociales y la plataforma Twitch. IlloJuan y Masi se conocieron en Málaga, donde disfrutaron de los primeros años de su relación juntos. Sin embargo, el aumento de la popularidad de ambos hizo que la creadora de contenido se desplazara a Madrid para afrontar nuevos proyectos profesionales y este parece haber sido uno de los motivos de la ruptura.

El propio IlloJuan también se ha manifestado a través de su canal de difusión de WhatsApp. "No os preocupéis, la vida a veces es muy puta y hay que encajar las cosas y seguir hacia adelante, que es lo que vamos a hacer. Nos queremos como si fuéramos familia y estos 7 años han sido lo mejor que nos ha pasado nunca. Pero después de tanto tiempo y viendo que la distancia no se va a acortar nunca, porque cada uno somos felices en un sitio y eso no va a cambiar aunque se haya intentado muchísimas veces, hemos decidido con todo el dolor que lo mejor es esto. La vida nos ha puesto en caminos distintos", ha explicado a sus seguidores.

Quién es Masi Rodríguez

María Isabel Rodríguez, más conocida como Masi, es influencer, streamer, cantante, presentadora y actriz. La joven comenzó a ser conocida después de conocer a Illojuan, el 'streamer' con el que ha mantenido una relación amorosa durante siete años. Masi nació el 23 de mayo de 1994 y estudió Comunicación Audiovisual. Sin embargo, su gran pasión siempre fue el mundo de la interpretación.

En 2018, Masi abrió su canal de YouTube para comenzar a subir sus vídeos musicales e impulsar su carrera como cantante. Con el paso de los años, su popularidad ha ido en aumento hasta el punto de haber participado en grandes proyectos como Operación Triunfo, programa en el que ha participado como conductora de las postgalas, o series como Berlín, el spin-off de La Casa de Papel.