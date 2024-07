Una española que vive en Finlandia no da crédito a la rara costumbre que tienen allí al comer pan

En todos los países del mundo existen una serie de costumbres que todos damos por sentadas desde nuestro lugar de origen. Sin embargo, en el momento exacto en el que alguien se muda fuera de su país natal, descubre que en otros sitios hay detalles en los que no se había fijado anteriormente y que cambian por completo de un país a otro. Y esto se aplica especialmente a la comida y a la forma que tienen los ciudadanos de comerla.

En España, prácticamente todos los hogares tienen una barra de pan en la mesa durante todas las comidas. Lo mismo ocurre también en bares y restaurantes, donde estamos acostumbrados a que se nos ofrezca una cesta con varias rebanadas para acompañar a la comida. Sin embargo, esta práctica no es tan común fuera de nuestras fronteras.

Unos de los ejemplos más claros es el de Finlandia. La creadora de contenido Anna Matea (@anna.matea en TikTok) vive allí desde hace un tiempo y ha recibido en los últimos meses varios comentarios en los que se le pregunta si en el país en el que reside se come pan o no. La 'tiktoker' ha aclarado que sí, aunque no de la misma forma en la que lo haría un español.

La gran diferencia, tal y como ha asegurado, estaría en la frecuencia con la que comen pan en Finlandia. "En España, el pan se utiliza para acompañar las comidas, aquí no", ha explicado. De hecho, según ha relatado en un vídeo publicado recientemente, solamente lo comen durante el desayuno y antes de acostarse si se han quedado con hambre después de la cena.

"Vamos a llamarlo pan por llamarlo de alguna manera", ha explicado. La tiktoker ha aclarado que allí realmente lo que más se come es un bollo de avena que que se utiliza para hacer bocadillos y que tiene un coste de un 1,50 euros. Otras alternativas, según ha detallado, son el pan de centeno o el "de las islas", que es negro.

Además, tal y como ha relatado la joven en el vídeo, lo habitual no es comprarlo en una panadería, sino en los supermercados. De hecho, si se adquiere en un comercio especializado, el precio es muy superior al que pagaríamos en España: "Nos ha costado 9,50 euros. Lo sé, es un robo, pero no lo compramos cada día y era un capricho, ¿por qué no?", detalla en el vídeo

La confesión de la joven ha dejado con muchas dudas a los usuarios de TikTok que han visto el vídeo y no han dudado comentar. "Y, ¿cómo mojan las salsas? O los huevos fritos, que es lo mejor", le han preguntado a la joven, a lo que ha respondido: "Cuando alguien viene a mi casa a comer y les digo que pueden mojar pan, alucinan".