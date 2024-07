Falso: ‘Los Simpson’ no predijeron el atentado contra Donald Trump del pasado fin de semana

Los Simpson llevan 35 años alegrándonos la vida. Marge, Homer, Lisa, Bart, Maggie y casi todos sus vecinos de Springfield nos han contado historias de todo tipo, algunas de corte realista y amargo, con hogares desestructurados y deudas acumuladas en el buzón, y otras que se adentran en la fantasía, en lo absurdo, y a veces, hasta en el futuro.

Desde hace muchos años corren teorías por Internet que aseguran que Los Simpson han predicho todo tipo de eventos. Desde la expansión de la COVID-19 como un virus que vino de Asia a la compra de 20th Century Fox por Disney, 20 años antes de producirse, pasando por la popularidad de las videollamadas, entre tantos otros.

Se trata de momentos que realmente han acabado sucediendo en la vida real, a pesar de que en el episodio original se trató como una mera broma. Dado que Los Simpson es una de esas series que muchos se ponen casi como compañía, hasta el punto de memorizar sus diálogos y contenidos, es frecuente que, tras un hecho de actualidad, haya espectadores que recuperen fragmentos que, en cierto modo, avanzarían lo que finalmente ha acabado sucediendo.

Así, se podría decir que Los Simpson han predicho o avanzado muchas cosas (aunque muchas menos de las que han contado y no han acabado sucediendo), pero en ese listado no se encuentra el atentado que Donald Trump sufrió el pasado sábado, y que le provocó heridas de bala mientras estaba dando un mitin en Pensilvania.

Y es que en los últimos días se ha hecho viral una fotografía en la que aparece Donald Trump, al estilo de la serie Los Simpson, muerto dentro de un ataúd, se supone, tras ser asesinado. El político y empresario va vestido con chaqueta azul, corbata roja, y se indica en la inscripción del ataúd que murió en 2024.

Imagen fake

La fotografía, sin embargo, no pertenece a ningún episodio de la serie amarilla que creó Matt Groening. Es un fake, un montaje, una manipulación. “La imagen de Donald Trump en un ataúd nunca apareció en Los Simpson. Está manipulado”, ha afirmado Matt Selman, productor ejecutivo de Los Simpson, en Reuters. Y añade: “Lamentablemente, es muy fácil crear 'predicciones' falsas de Los Simpson como estas con el fin de engañar a la gente”.

Sin embargo, lo que sí predijeron en su día Los Simpson es que Trump sería presidente de los Estados Unidos. Ocurrió durante el episodio Bart to the Future de la temporada 11 transmitido en el año 2000. En él, en una ambientación futurista, Lisa Simpson, convertida en presidenta de Estados Unidos, debía solucionar los problemas económicos que Trump había provocado durante su presidencia.