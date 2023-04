Día Mundial de 'Los Simpson': las predicciones de Matt Groening que se han hecho realidad

"Relájate. ¿Qué es la mente? No es nada. ¿Qué es la nada? Nada realmente". Hace exactamente 36 años se escuchó por primera esta mítica frase de Homer Simpson en la pantalla. Aunque por aquel entonces no se trataba de la serie de ahora. Comenzó con su lanzamiento en The Tracey Ullman Show como un cortometraje de 115 segundos titulado 'Buenas noches'. Hoy, 19 de abril, se celebra el Día Mundial de 'Los Simpson'.

No fue hasta el 17 de diciembre de 1989 cuando se estrenó como serie y se conoció realmente a los cinco integrantes de aquella disfuncional familia amarilla de Springfield.

Matt Groening —creador de 'Los Simpson', cuyo nombre aparece en el televisor morado de la familia Simpson al inicio de cada capítulo—, traspasó al mundo de la animación la que era su propia vida. Homer, Marge, Lisa y Maggie Simpson son los homónimos de su propia familia. Bart es un reflejo de sí mismo, solo que decidió cambiar las tres primeras letras del personaje que daría vida animada a la del propio Matt.

En Estados Unidos se lanzó en Fox —no es de extrañar, debido a la cantidad de veces que han introducido publicidad del propio canal en la serie—. En España empezó en TVE, después pasó a Antena 3 y finalmente a Neox. 36 años después, 'Los Simpson' siguen siendo cinco invitados más en las comidas españolas.

La serie ha ganado varios premios desde su estreno, incluyendo 33 Emmy, 32 premios Annie y un premio Peabody. Así, el 14 de enero de 2000 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En julio de 2007 se estrenó Los Simpsons: La película, con la que se recaudaron 527 millones de dólares.

Los Simpson: La película.

Las predicciones de 'Los Simpson'

A lo largo de las 34 temporadas y los 745 capítulos estrenados hasta la fecha, son muchas las escenas que hacen recordar por qué después de tantos años la serie continúa emitiéndose en la televisión. Aunque hay algo que, incluso para los que no son fans de 'Los Simpson', destaca, y es imposible de obviar: la cantidad de predicciones de la familia Simpson. Momentos de la animación que han ocurrido en la vida real y que, lo que empezó como una broma, ahora se cuestiona qué hay de verdad en la serie.

Están son varias predicciones que sí se han cumplido:

1. La expansión de un virus asiático en un capítulo de 1993. El Covid-19 llega de Wuhan, China, en 2020.

2. La compra de 20th Century Fox por Disney, 20 años antes de producirse.

3. La censura de Miguel Ángel. En el capítulo de 1991 tapan la escultura con un pantalón. En 2016, Rusia lo censuró.

4. Alemania gana el Mundial de fútbol de 2014. El capítulo se emitió pocos meses antes del partido.

5. Milhouse adelanta el Premio Nobel de Economía de 2016. En un capítulo emitido en 2010, Lisa y sus amigos están apostando por ver quiénes serán los ganadores de los premios Nobel. Millhouse pierde, aunque había apostado que ganaría el economista finlandés Bengt R. Holmström. El mismo ganaría el Premio Nobel de Economía en 2016.

Predicción de Los Simpson.

6. Lady Gaga sobrevolando al público en la Superbowl. Aparece Lady Gaga en un capítulo de 2012 sobrevolando en una actuación. La cantante lo hizo en 2017 en la Superbowl.

7. El pez de tres ojos. En un capítulo de 1990 aparece un pez con tres ojos. En 2011, en Argentina, encuentran a uno cerca de una central nuclear.

8. El smartwatch y las videollamadas, en un episodio de 1995.

Por otro lado, 'Los Simpson' no pronosticaron a Donald Trump convirtiéndose en presidente de los Estados Unidos. El vídeo es un corto de animación que emitió FOX llamado 'Trumpastic Experience', y que fue emitido después de la victoria de Trump.

Donald Trump y Homer Simpson.

Lo que sí predijeron en 2000 con el capítulo 'Bart to the Future' fue mencionar que Trump sería presidente de EE.UU antes de 2030 y que sería el antecesor de Lisa Simpson, que llegaría a la presidencia de Estados Unidos.

Las 20 frases célebres de 'Los Simpson'

Son muchas las frases que han dejado huella. Estas son algunas:

1. "Multiplícate por cero", de Bart.

2. "Estúpido Flanders" de Homer, en referencia a su vecino.

3. "¡Oh, mírame, Marge! Estoy haciendo feliz a mucha gente, soy el hombre mágico, del país feliz, de la casa de la gominola en la calle de la piruleta", de Homer.

4. Aquel clásico "excelente" del señor Montgomery Burns, anciano multimillonario del pueblo ficticio.

5. "El aliento de mi gato huele a comida de gato", de Ralph, compañero de clase de Lisa.

6. "Este Burns es lo que estábamos necesitando, sangre joven", del abuelo Simpson.

7. "Las personas que acusan a otras de ser gays con frecuencia encubren su propia homosexualidad latente", de Lisa.

8. "¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo!", de Homer.

9. "¿Que voy mal en lengua? Eso no posible es", de Ralph.

10. "Dicen que el alcohol borra la memoria… de lo demás no me acuerdo", de Barney, el alcohólico de la serie.

11. "¡Todo ha salido a pedir de Milhouse!", de Milhouse, amigo de Bart.

12. "¡Corre, plátano!", de Ralph.

13. "Hoy no va a llegar el fin del mundo, tan solo 100 años más de calentamiento global y, ¡adiós!", de Lisa.

14. "Cojo otro muelle, lo tiro por el retrete, y ya son 820 muelles los que el retrete se ha tragado", de Homer.

Homer Simpson tirando un muelle por el retrete.

15. "Haz como decía mi madre: No hables, no digas nada, no llames la atención y sé fuerte", de Marge.

16. "Es como si no llevara nada", de Ned Flanders.

17. "¡Ay, caramba!", de Bart.

18. "Nucelar, la palabra es nucelar", de Homer.

19. "¡Mecachis en las conchitas que hay en la arena de la mar salada!", de Flanders.

20. "No conquistas nada, con una ensalada", de Homer, Bart y Marge.

Sigue los temas que te interesan