Belén Esteban vive un fuerte encontronazo con Kiko Matamoros y J. J. Vázquez al defender al Emérito

Sálvame Limón ha vivido un auténtico debate político y económico en esta tarde de 19 de abril. La llegada del Rey Emérito a Sangenjo ha provocado una fuerte discusión en el plató entre Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros contra Belén Esteban. El tema que desató el conflicto fue la monarquía, con el presentador y el colaborador cargando duramente contra el exjefe de Estado, mientras que la de Paracuellos defendió la visita del monarca retirado.

"Que él se ha quedado muchas veces está en entredicho, imagina la cantidad que se hubiera podido repartir para educación, hospitales, para carreteras, para mejorar la vida del país. ¿Qué preferirías: que el país y todos los ciudadanos se hubieran aprovechado de ese dinero o que lo disfrutara el Rey?", le increpó Vázquez a los tertulianos.

"Por supuesto que te diría a los ciudadanos. Pero también te digo una cosa, que aquí al Rey se le ha acusado de cosas que luego se ha quedado metido en el armario", dijo. Rápidamente tanto Jorge Javier Vázquez como Kiko Matamoros intentaron replicarla. El prometido de Marta López Álamo fue el más beligerante, iniciando una fuerte discusión con la de Paracuellos.

La discusión subió tanto de tono, que Jorge Javier Vázquez, que había participado inicialmente, tuvo que ejercer de moderador para bajar los decibelios. "Escuchad una cosa. El Rey contó con información privilegiada para regularizar su situación. Claro, si tú hubieras contado con la misma información privilegiada, no hubieras pagado los 700.000 euros a Hacienda", dijo el conductor.

"Perdona, yo pagué los 700.000 euros porque Hacienda me los pidió. Yo con ese dinero, también he ayudado a hacer carreteras, a hacer hospitales y demás. Cosa que este señor [refiriéndose a Kiko Matamoros] debe y no paga", exclamó la madre de Andrea Janeiro, haciendo referencia al dinero que debe Kiko Matamoros a la agencia tributaria. Su alegato provocó el aplauso del público.

El enfrentamiento entre Matomoros y Esteban no vino solo por encararse ambos sus respectivas deudas con Hacienda, sino porque la de Paracuellos desmentía una información revelada por Matamoros. "El amigo del Rey, que financiaba las tarjetas Black que usó el Rey y su familia para sus gastos, ha comprado el Hotel Villamagna por 110 millones de euros, que se le adjudica al Rey como titular. Por lo tanto, tiene donde venir a quedarse, por lo visto", dijo Matamoros.

Esteban le desmintió rápidamente. "No es verdad", dijo la de Paracuellos, atribuyendo el desmentido a sus propias fuentes de información. "A ti te lo van a contar", dijo con tono socarrón Matamoros. Fue ahí cuando comenzaron a echarse en cara sus respectivos problemas con Hacienda. "Yo pagué, paga tú el millón que debes", respondió Esteban cuando Matamoros aludió sus problemas con el fisco.

Kiko Matamoros comenzó a decir que había comenzado a pagar la deuda, negándose a "comulgar con ruedas de molino". La de Paracuellos se defendía: "Yo hablo como si fuera la tontita del programa y la tontita del programa sabe más que todos vosotros". El prometido de López Álamo siguió explicando que está poniendo solución a su deuda. "Voy a regularizar mi situación cuando corresponda porque tengo dos inmuebles que van a responde", dijo.

