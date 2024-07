Beatriz Archidona frena a Jorge Javier Vázquez al inicio de ‘TardeAR’: “No me hagas esas bromas”

La entrega de El Diario de Jorge de este miércoles ha estado dedicado al más allá, a los espíritus y ciertas corrientes esotéricas. Así, por el plató pasaron una serie de invitados que afirmaban contactar con los muertos, o recibir mensajes de seres de otras dimensiones. Y también han puesto sobre la mesa otro tipo de fantasmas, aquellos que quedan y luego no aparecen, llevando a cabo el conocido como ghosting.

Los últimos en hablar con Jorge Javier Vázquez, de hecho, era un matrimonio formado por dos personas sensitivas. Rosa, acudió al programa para pedirle a su marido Javier que no usase gafas de sol. Y es que él llevó a cabo un acuerdo con los espíritus para que, cuando las tuviese en la cabeza, no le contactasen. Cuando no las usa, sin embargo, no para de percibir mensajes, y eso le causa problemas al hacer, por ejemplo, actividades de ocio.

Terminada la charla con la pareja, Jorge Javier Vázquez comenzó a hablar con Beatriz Archidona, presentadora de TardeAR. Le daba paso tal como se hacía en el pasado en Así es la vida con el propio TardeAR, con Sandra Barneda hablando brevemente con Ana Rosa Quintana.

“Bea, no te lo quiero decir, pero hay alguien detrás de ti”, decía muy serio el presentador. “Mira, no me hagas estas bromas, porque antes te he dicho en maquillaje que yo creo en estas cosas y que tenía miedo”, le respondía su compañera, con una risa nerviosa.

A pesar de ello, Jorge Javier Vázquez no se achantó. “Bea, hay alguien detrás de ti, y quiere decirte algo”, insistía el presentador de El Diario de Jorge. “¿Por ejemplo?”, quería saber ella. “Quiere decirte que empieces el programa, cariño”, finalizaba el de Badalona, dejando ya la emisión en TardeAR, y con Bea Archidona mandándole un beso y diciéndole hasta mañana.

Así fue ‘El diario de Jorge’

El diario de Jorge ha dejado un gran ramillete de relatos del más allá. Los primeros en participar fueron un matrimonio, en el que la mujer aseguraba tener muñecas poseídas, por ejemplo, por tener hecha la peluca con pelo humano.

También ha reunido a dos amigos virtuales, siendo uno de sus miembros Mely, una mujer sensitiva que desde pequeña asegura que se puede comunicar con los muertos. Y también pasó por el plató una astróloga a la que hace ghosting un hombre con el que habla, y una amiga que gastó una broma a otra por los plantones que suele dar cuando quedan.