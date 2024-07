Pedro García Aguado habla de deporte y salud mental en 'Socialité': "No nos enseñaban educación emocional"

Pedro García Aguado acudió este lunes, 29 de julio, a Socialité Club. Aprovechando la celebración de los Juegos Olímpicos de París, el programa de Telecinco contó con él para hablar sobre la cara menos amable del deporte, esa que sufrieron tanto él como algunos de sus compañeros de la Selección española de waterpolo.

"Parece que por ser campeones o hacer lo que mejor sabemos hacer en la vida no somos vulnerables. Es una época muy difícil de nuestro crecimiento, de nuestra maduración emocional. Antiguamente, no había el apoyo que hay ahora. No nos enseñaban educación emocional", destacó el ganador de Supervivientes 2024.

Según García Aguado, en esos tiempos, "si fracasabas en un partido, tenías que irte a la habitación y darle la vuelta tú mismo al argumento, porque al día siguiente tenías que jugar". Pedro también señaló "la mochila" externa al deporte con la que cargaba cada jugador.

El invitado no dudó en recordar a su compañero Jesús Rollán que, realmente afectado por el consumo de drogas y la depresión, acabó quitándose la vida en marzo de 2006. "Nadie esperaba que tuviese ese final. Siempre era el que nos decía: 'Venga, que podemos ganar, yo echo aquí el cierre", rememoró el 'Hermano Mayor'.

"Cualquiera que haya vivido esa generación dorada de waterpolo sabe que el 80% del éxito era Jesús Rollán. Una pena que una depresión se lo llevase por delante y no fuera capaz de remontar", lamentó García Aguado, emocionado al ver en pantalla imágenes de su amigo.

Pedro García Aguado, en 'Socialité Club' Mediaset España

Pedro aseguró que el caso de Rollán y el suyo eran distintos. De ahí lo inesperado de su triste desenlace. "Incluso llegando a lo más alto y disfrutando de lo que hacía, había cosas en mi vida que no me hacían sentirme feliz. Llevaba un doble vida. Jesús era todo lo contrario, era un niño grande", afirmó.

El suicidio de Jesús "rompió al equipo por completo". Incluso no se han llegado a juntar después de su fallecimiento, como desveló el exdeportista, que añadió: "A Jesús le falta un gran homenaje, como a otros deportistas. Sé que son cosas de las que no gusta mucho hablar, pero tiene su merecido sitio en el salón de la fama del Comité Olímpico Español".

Por último, García Aguado dio un consejo a los deportistas actuales: "Que estén asesorados psicológicamente, tanto en los buenos momentos como en los malos. Y luego el 'coaching', que es una palabra muy denostada, pero yo he trabajado mucho con una 'coach'".