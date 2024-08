Carmen Borrego sentencia a Bigote Arrocet tras su incendiaria entrevista: "No eres el viudo de María Teresa"

Edmundo Arrocet reapareció en la pasada entrega de ¡De Viernes! para reclamar a las hijas de su expareja, María Teresa Campos, una deuda de 70.000 euros. Fue en la sección Scoop del programa de Telecinco, una entrevista previa que realiza Santi Acosta a un personaje de interés y que suele ser la antesala de su visita a plató.

Esa noche, en el 'set' estaba Terelu Campos, que no quiso pronunciarse, si bien advirtió que en algún momento perdería la paciencia. Este lunes, 5 de agosto, le ha tocado reaccionar a Carmen Borrego desde Vamos a ver. Y lo cierto es que no ha podido ser más tajante contra el que fue novio de su madre, fallecida en septiembre de 2023.

"Yo no hablo de esta persona. Cuando hablo, es porque me ponen que él ha hablado de mí. Que no se siga refugiando en que no contesta, porque no es cierto", ha empezado diciendo Borrego. Mirando a cámara, se ha despachado bien a gusto contra el cómico chileno.

"Mira, talento. Lo que dices de nosotros dice más de ti que de nosotros. Mi madre solo te dio amor, te lo dio todo. Mi madre no consentía que nadie hablara mal de ti", ha proseguido Carmen, dejando claro que la veterana comunicadora "siempre estuvo muy orgullosa de sus hijas".

Así ha salido la colaboradora del matinal de Mediaset al paso de las críticas que recibieron tanto su hermana como ella el viernes pasado. Entre ellas, que había ciertos aspectos que Campos "no soportaba" de las dos. "¡Ya está bien de hablar y poner en boca de mi madre, que no se puede defender, cosas que no sabemos si dijo", ha suplicado Borrego.

Carmen Borrego responde a Edmundo Arrocet desde 'Vamos a ver' Mediaset España

"Tenéis que entender que mi madre, con nosotras, también hablaba. No vamos a hacer lo que haces tú. Mi madre era una gran profesional a la que todo el mundo defendió, a la que todo el mundo apoyó. El legado de mi madre no te lo vas a cargar tú. El tuyo, que has sido un grandísimo humorista... Has quedado para lo que has quedado. Un beso, Edmundo", sentenciaba la tía de Alejandra Rubio.

Por último, Carmen Borrego retaba a Bigote Arrocet a que contase eso a lo que las hijas de María Teresa Campos debían tener tanto temor. También, que pidiese "en un juzgado el dinero que quisiese", pero que las "dejase vivir tranquilas". "Este señor, lo he repetido por activa y por pasiva, no es el viudo de mi madre. Llevaba cinco años fuera de esta familia, no vivió la enfermedad de mi madre", ha zanjado la tertuliana.