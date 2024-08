Sofía Suescun recula y se sentará en '¡De Viernes!' tras su espantada: los invitados del programa de Telecinco

Lo anunciaba Beatriz Archidona en el arranque de la entrevista Marta Peñate la semana pasada: "Sofía no está aquí esta noche. La hemos invitado, pero no ha querido asistir". La de Pamplona prefirió no participar en ¡De Viernes! el pasado día 2, pero este 9 de agosto sí que estará presente en plató.

Así lo ha confirmado Mediaset España. Suescun habla por primera vez en televisión tras su salida de Supervivientes All Stars, donde fue tercera finalista. La navarra acude para abordar todas las críticas y frentes abiertos que ha dejado su participación en el 'reality show' de Telecinco.

Así, Sofía responderá a preguntas como en qué punto está su enemistad con Marta, así como contestará a las declaraciones de la canaria en la entrega anterior. Además, resolverá dudas sobre si hubo o no hubo filrteo y beso con Bosco Martínez-Bordiú, o cómo se lleva actualmente con Adara Molinero y Olga Moreno, compañeras con las que ha protagonizado más de una discusión en Honduras.

Sofía estará acompañada por su novio, Kiko Jiménez, que también tiene cuentas pendientes. ¿Habrá solucionado sus diferencias con Tony Spina, pareja de la ganadora de la edición 'leyendas' de Supervivientes? ¿Se habrá resentido su relación con su chica tras el paso de la pamplonesa por el concurso? ¿Qué opinará de las controvertidas palabras que tuvo Alejandro Nieto hacia él?

🪩 Mañana, tendremos en el plató #DeViernes, a Sofía Suescun que hablará por primera vez en televisión tras todas las polémicas en #SupervivientesAllStars



✨¡No te la pierdas!



📺 A las 22:00 en @telecincoes con @bearchidona y @santiacostagallo pic.twitter.com/T4Wi4AFKbJ — De viernes (@deviernestv) August 8, 2024

Por otro lado, visitarán el espacio conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona Makoke y Gonzalo, La pareja se sienta por primera vez en un 'set' para celebrar su primer aniversario juntos. Se sincerarán sobre la convivencia entre el empresario y los hijos de Makoke o sobre los altos y los bajos que han vivido en su relación.

El invitado más sorprendente de la noche es Fernando Esteso, que acude a ¡De Viernes! para repasar su extensa trayectoria profesional. ¿Cómo fue su debut en el mundo del espectáculo? ¿Cómo recuerda los años de éxitos compartidos con su pareja laboral, Andrés Pajares, y cuál es su relación actual?

'Scoop' con Nacho Palau

Al 'Scoop' de esta semana se atreve Nacho Palau, que contestará a todo lo referido a su ex, Miguel Bosé, y la demanda que interpuso contra el cantante sobre la paternidad de sus cuatro hijos. No dudará en hablar de las últimas informaciones surgidas sobre el artista, incluidas las que le relacionan con Ricky Martin.

Curiosamente, el protagonista del 'Scoop' de la semana pasada, Bigote Arrocet, no estará en plató esta semana. Es habitual que, siete días después de someterse a la entrevista previa que les realiza Santi Acosta, los personajes acudan a Mediaset a dar cuenta de esas declaraciones.