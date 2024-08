David Broncano y 'MasterChef Celebrity': la receta de TVE para septiembre tras un verano de Eurocopa y JJOO

TVE puede celebrar uno de sus mejores veranos de su historia. Lo ha sido gracias a los grandes eventos deportivos que ha emitido en junio, julio y agosto: la Eurocopa de fútbol y los Juegos Olímpicos. El gran desembolso económico se ha traducido en brillantes datos de audiencia.

De hecho, La 1 ha roto la hegemonía de Antena 3 como la cadena más vista. Junio se decidió en el último día, como si de una foto finish se tratara. La 1 se llevó el mes tras conseguir el 12,7%, tres décimas más que el canal principal de Atresmedia (12,4%).

La victoria de julio fue mucho más clara, al acaparar el tramo final de la Eurocopa de Alemania y los primeros días de competición en París. La pública cerró su mejor julio en audiencias en 14 años al alcanzar el 14,6%. Antena 3 fue segunda con un 11,5% y Telecinco se conformó con el tercer puesto con un discreto 9,8%.

La 1 va camino de repetir victoria en agosto. Tras la clausura de la cita olímpica, la pública manda con el 15,6% por el 10,3% de Antena 3 y el 8% de Telecinco. Lo lógico es que la distancia se recorte los últimos días de mes, ya sin ninguna emisión deportiva.

La normalidad, no obstante, no volverá hasta septiembre, que es cuando los principales 'espadas' de las cadenas regresan de vacaciones. Por lo tanto, lo esperable es que Antena 3 recupere el liderazgo tras el paréntesis estival. De ahí que La 1 tenga por delante un importante desafío para no quedar descolgada de las privadas.

El objetivo de La 1

En las primeras semanas de septiembre, la cadena pública emitirá los últimos programas de El Grand Prix, que promedia un buen 14%. Pero en la 'receta' de Conceción Cascajosa, presidenta interina de RTVE, sobresalen dos títulos por encima del resto: David Broncano y MasterChef Celebrity.

La directiva fue clara a la hora de defender el fichaje del showman: el objetivo es ser competitivos en el access prime time, una franja que domina El Hormiguero de Pablo Motos. Broncano y su nuevo programa — todo apunta a que se llamará La resiliencia— es la gran apuesta de TVE.

Imagen de la primera promo de TVE del fichaje de David Broncano por TVE.

En prime time, el formato que tirará del carro será la novena edición de MasterChef Celebrity. El talent culinario cuenta con un gran casting para igualar la media del 15,9% de la edición anterior, la que ganó Laura Londoño. La 1 ya ha empezado a promocionar su nueva temporada que tendrá como concursantes a Cristina Cifuentes, Inés Hernand, Pocholo o Hiba Abouk, entre otros.

Otros de los estrenos de La 1 para el primer trimestre de curso para el horario de máxima audiencia serán la serie Las abogadas, que ahondará en la vida de Lola González, Manuela Carmena, Cristina Almeida y Paca Sauquillo, y la vuelta del mítico programa 59 segundos, con Gemma Nierga esta ocasión.

Adela González, por otra parte, será el nuevo rostro de Mañaneros tras la marcha de Jaime Cantizano a Onda Cero. La periodista aportará experiencia y frescura a un matinal que debe consolidarse en su segunda temporada. Y El gran premio de la cocina sustituirá a Ahora o nunca al mediodía.