Quién es Victoria Arnáu, la presentadora de ‘Antena 3 Noticias’ y que sustituye a Sandra Golpe

Los meses de verano provocan un importante baile de presentadores en todas las cadenas de televisión, y es que la mayoría de comunicadores optan por tomarse las vacaciones, coincidiendo además con una caída del consumo televisivo. Eso provoca que llegue salvia nueva a la pequeña pantalla, con periodistas que en ocasiones ejercen de reporteros o colaboradores y que tienen la oportunidad de convertirse en presentadores.

Una de las incorporaciones que Antena 3 ha vivido en ese sentido es Victoria Arnáu, la sustituta de Sandra Golpe, y por lo tanto, la presentadora de Antena 3 Noticias 1. Hay que destacar que las labores de conducir este noticiero no es algo nuevo para la presentadora natural de Alicante, pues ya lo presentó el verano pasado, igual que también ha sido presentadora de informativos en fechas como Navidad o Semana Santa.

Nacida en 1991 en la localidad de Elda, cursó doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid, y estuvo de Erasmus en la Sorbona. Sus primeros acercamientos a los medios fueron a través de becas de la Cadena SER, en informativos, en el programa Equipo de Investigación en laSexta y una tercera en Informativos de RTVE.

Tras pasar por Real Madrid TV y Telemadrid, en 2017 aterriza en Atresmedia. Así, comenzó como reportera en Espejo Público, programa al que siguió vinculada lo largo de los años, destacando su papel de comentarista en de actualidad política, y también ha sido copresentadora.

De su lado más personal, se puede destacar su afición a la música, el deporte, la lectura y el cine. A través de sus redes sociales se puede ver cómo le gusta salir a correr por las calles de Madrid, y, cuando puede, también practica surf en las costas españolas.

Se enteró de una estafa en directo

De su paso por Espejo Público, una de sus intervenciones de otoño de 2023 fue muy sonada. Y es que se enteró en directo de una estafa que había sufrido. En octubre, Air Europa sufrió un ciberataque, y la compañía aérea se puso en contacto con sus clientes, para recomendarles que cancelaran sus tarjetas de crédito.

Victoria no había podido chequear su correo electrónico hasta entonces, y, tras la información del ataque cibernético, comprobó que ella había sido una de las víctimas. “Para una vez que me toca algo y me toca esto”, se lamentó entonces Victoria Arnáu, que había recibido el mail en la carpeta de correo no deseado. Dos semanas antes había comprado unos billetes, y eso propició que fuese una de las víctimas. “Me voy a París y este es el peaje que he tenido que pagar”, aseguró ante las cámaras del programa, calificando lo sucedido de “faena”.