Adiós a María Verdoy: así ha sido su 'hasta luego' en 'Socialité' antes de comenzar sus vacaciones

Socialité ha terminado este domingo 11 de agosto con las incendiarias declaraciones de Enrique del Pozo sobre Álvaro Muñoz Escassi, a quien le atribuye una relación extramarital con un famoso actor. Una historia que cerraba el programa y que, justo en ese momento, recordaba algo muy importante: María Verdoy se iba de vacaciones. La presentadora quería decir ‘hasta luego’ a los seguidores del programa.

Primero, el programa quiso cerrar con una exclusiva. Todo surgió a raíz de unas declaraciones que Enrique del Pozo, durante el estreno de la zarzuela Agua, azucarillos y aguardiente (versión de Jesús Cimarro), donde habló para varios medios, entre ellos EL ESPAÑOL, sobre la vida díscola que tiene Álvaro Muñoz Escassi a nivel afectivo.

"Tengo información de un amante suyo que, si todo va bien, verá la luz de cara a mi vuelta en septiembre a la televisión. [...] Álvaro es una persona a la que admiro profundamente porque ha demostrado ser un hombre sexualmente libre. Además, tengo un buen amigo actor con el que ha compartido muchas noches especiales", reveló en conversación con este medio.

Ante tales informaciones, que vinieron después de que el programa matinal compartiese unas palabras que el artista concedió a Europa Press, agencia a la que el propio Del Pozo mencionó explícitamente en su posterior entrevista con Socialité. El programa sentaba al cantante, quien detalló que el jinete habría mantenido una relación sentimental y paralela a la que tenía con María José Suárez con un famoso actor cuyo nombre no quiso revelar.

“Con un amigo mío actor, muy conocido de este país, ha tenido unos encuentros especiales, libres, afectuosos, bastante importantes. Mi amigo es un actor muy importante de este país, me ha pedido que no diga el nombre. Álvaro ha tenido con él unos encuentros afectuosos y sensibles y cariñosos bastantes veces con él. Escassi dice que no es bisexual, no sé...”, declaraba el artista, quien buscaba así denunciar la “cobardía” del jinete en no reconocer públicamente su bisexualidad.

Con palabras de apoyo a María José Suárez, a la que definió como una “señora”, Del Pozo mantuvo en secreto la identidad de su amigo, aunque este sea “abiertamente homosexual”. “Está en un proyecto muy gordo y no quiere que lo relacionen con él”, explicaba. Además, el artista recordaba un asunto complicado. A pesar de que el actor sea abiertamente gay en su vida personal, públicamente es otro asunto. “Tiene que hablar con su agente”, señalaba Del Pozo, dado que su carrera podría verse afectada.

En medio de tales declaraciones y con María Verdoy y Antonio Santana intentando descifrar la identidad del presunto amante masculino de Escassi, Socialité ponía fin a su emisión. “Gracias, de verdad, Enrique”, comenzaba la periodista en su despedida. “Os veré en unos días, pero os dejo a Antonio [Santana] al frente del chiringuito. ¡Qué paséis un verano maravilloso!”, decía al final del programa.

Verdoy ponía cerraba así su primera temporada en Socialité. La presentadora ha logrado hacer suyo un formato que heredaba de María Patiño y Nuria Marín. Poco a poco, el público ha ido cogiendo cariño a la periodista en esta fase. Su vuelta ya será dentro de la nueva temporada televisiva, con la que Socialité se enfrenta a consolidar su dominio de las mañanas como programa líder de la actualidad del corazón.