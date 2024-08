Enrique del Pozo, sobre Álvaro Muñoz Escassi: "Tengo un amigo actor con el que ha vivido noches muy especiales"

En mayo de 2023, el artista y colaborador de formatos televisivos Enrique del Pozo (67 años) anunciaba públicamente su ruptura con el deportista Rubén Sánchez Montesinos (42), el primer atleta culturista abiertamente homosexual, tras varios años de relación. De hecho, la pareja tenía incluso planes de boda, previstos para diciembre de 2022.

Sin embargo, hace unos meses, Del Pozo sorprendía a propios y extraños con unas declaraciones en las que confesaba haber encontrado el amor de nuevo: "Estoy enamorado de un político. En este momento ni él ni yo queremos ser parte de esto y preferimos llevarlo de una forma privada".

EL ESPAÑOL ha tenido la oportunidad de acudir a la nueva obra de Jesús Cimarro, Agua, azucarillos y arguadiante, donde el Madrid más castizo se traslada al centro de la capital. Allí, este periódico ha podido conversar con Enrique del Pozo para conocer sus planes de cara al próximo año profesional y su opinión sobre temas candentes de la actualidad, como la polémica entre Álvaro Muñoz Escassi (49) y María José Suárez (49). Además, el artista ha dado algún detalle de cómo está viviendo este momento personal de la mano de su nueva razón de amor, un misterioso político al que, de momento, prefiere no poner nombre.

Enrique del Pozo en un evento en abril de 2023. Gtres

Con las altas temperaturas que ahondan en la capital, ¿qué consejos sigue para llevarlo más ameno?

Soy muy afortunado. Vengo de estar unos días de vacaciones, he estado trabajando en Málaga, donde he tenido la oportunidad de participar en el festival de música de Nerja. Y ahora en unos pocos días marcho hacia Sitges. Todo el verano sin parar y muy agradecido.

Muchos proyectos profesionales, pero ¿ha tenido tiempo también para poder desconectar?

Por supuesto. Es algo que siempre llevo por bandera. Mucha parte de trabajo pero también de vacaciones. Preparando la vuelta a la televisión para el próximo mes de septiembre.

¿Puede confirmar entonces un regreso a la televisión en septiembre?

Sí, hay una propuesta muy gustosa, pero de momento no puedo lo puedo adelantar. Es un proyecto fijo, pero no tenemos nada firmado por ahora entonces habrá que continuar esperando.

Está siendo un verano de muchas exclusivas en la crónica social, ¿cómo ha vivido todo esto siendo un recurrente colaborador en medios del corazón?

Llevamos un par de meses con exclusivas muy gordas. Una de las más recientes está relacionada con político muy relevante en el panorama nacional. Lo que pasa es que no puedo soltarlas porque, al no haber podido estar en Fiesta, mi programa, no las he podido soltar porque no he tenido el programa para trabajar.

Enrique del Pozo en una imagen de sus redes sociales.

Hace referencia a exclusivas sobre un político importante, meses atrás confirmó su relación con otro hombre dedicado a este mundo, del que no ha dado muchos detalles, ¿quiere avanzar algo?

Bueno, sigo enamorado de un político enorme, muy grande, pero por el momento no puedo decir quién es. Tendréis que estar pendientes por ahora...

Si hay algo que durante estos últimos meses ha copado todos los titulares de la crónica social ha sido la polémica ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, ¿qué opinión le merece?

Otra de mis grandes exclusivas tiene que ver con el tema de Escassi. Tengo información de un amante suyo que, si todo va bien, verá la luz de cara a mi vuelta en septiembre a la televisión.

Un amante más...

Sí. A mí, a modo personal, me gusta mucho Álvaro Escassi. Es una persona a la que admiro profundamente porque ha demostrado ser un hombre sexualmente libre. Además, tengo un buen amigo actor con el que ha compartido muchas noches especiales.

¿Especiales?

Noches un tanto especiales. Dejémoslo ahí por ahora.

Ahora a disfrutar del espectáculo de la Zarzuela en el Teatro La Latina, con su gran amiga Charo Reina.

Así es. Está rodeada de amigos y personas que la queremos mucho y ya han agotado varios días las entradas, por lo que no podemos estar más contentos de acompañarla en algo tan especial.