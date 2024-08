Malena Gracia anuncia que va a escribir sus memorias sobre Paco Arévalo y el hijo del cómico estalla como nunca

La polémica en torno al cómico Paco Arévalo vuelve a avivarse. Malena Gracia (54 años), la que fue última pareja sentimental del valenciano y persona non grata para la familia de éste, ha reaparecido en los medios de comunicación con una suerte de bomba: ha anunciado que está trabajando en un proyecto biográfico sobre su vida. En concreto, en unas memorias que prometen zarandear los cimientos de este país.

Malena asegura no callarse nada en este revolucionario trabajo que, al parecer, ya está en negociación. En esta aventura, gran protagonismo lo va a acaparar su historia de amor con Paco Arévalo. La controversia está servida. La vedette no ha dudado en compartir sus planes con el equipo de Europa Press: "Estoy en ello, de hecho, seguramente mi vida va a ser una serie".

Y ahonda: "Más que las memorias, va a ser una serie, estoy negociándolo". Así, Gracia ha descubierto que su proyecto va más allá de un simple libro. La reacción de la familia de Arévalo no se ha hecho esperar. EL ESPAÑOL ha contactado con Paquito, el hijo de Arévalo. Rotundo, responde: "No quiero saber nada de esa persona, paso de esa persona, por llamarla de alguna manera".

Paquito, Nuria y Ana, llegando al tanatorio cuando murió el humorista. Gtres

La respuesta de Malena a este rechazo ha sido tajante. "Es mi vida, yo en mi vida cuento lo que me da la gana, para eso lo he vivido yo", ha afirmado, añadiendo que no tiene intención de involucrar a la familia del humorista en su proyecto. "Que les vaya muy bonito. Que a mí me irá mejor", ha sentenciado.

El miedo a posibles represalias legales tampoco parece preocupar a la artista. "¿Miedo a qué? Que tengan miedo ellos. Yo a nada, porque no he dicho nada que no sea verdad", ha puntualizado con firmeza, subrayando que no teme a posibles demandas.

Malena, destrozada, el día del velatorio de Paco Arévalo, en Valencia. Gtres

El tema también ha sido discutido en el programa Y ahora Sonsoles, este pasado viernes, 9 de agosto. José Manuel Parada (70) ha expresado su preocupación por las revelaciones de la actriz. "Como Malena Gracia cuente toda su vida, se cae España", ha opinado el colaborador, revelando, además, que ella le contactó tras la muerte de Arévalo para invitarle a acompañarla al velatorio, aunque él no pudo asistir por motivos laborales.

Por otro lado, la periodista Pilar Vidal se ha mostrado más interesada en saber si Malena escribirá sobre toda su vida, o sólo sobre lo vivido con el humorista, sugiriendo que lo realmente interesante sería un relato más atrevido. Mientras tanto, Nacho Gay, en comunicación con la nieta de Arévalo, ha asegurado que a la familia no le interesa en absoluto lo que haga la bailarina, pero considera lamentable que la artista esté "aprovechándose de la memoria de su abuelo para ganar dinero".

La polémica está servida, y mientras Malena Gracia avanza con su proyecto, la expectación y las tensiones familiares no hacen más que aumentar.