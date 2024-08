Desvelamos todos los detalles de la gran boda gay a la que irá Máximo Huerta con la cúpula del PP: día, lugar e invitados

"Celebro el amor con envidia. Y comparto la alegría de ver a la pareja más feliz de Valencia. Os felicito con aquel verso del Llibre de meravelles: No hi havia a València dos amants com nosaltres", posteó el pasado 11 de mayo, en su red social Instagram, el escritor Máximo Huerta (53 años).

Con "la pareja más feliz de Valencia" se estaba refiriendo el empresario a dos grandes amigos, con quienes compartía una distendida quedada en la Comunidad Valenciana. La pareja que anunció su casamiento es la formada por Juan Carlos Caballero (34), concejal y portavoz del PP en Valencia, y su inminente marido, el abogado Javier Zamora.

Ambos, felicísimos y excelsos, desvelaban su enlace, y Huerta presumía de ese sentimiento tan bonito y puro. Claro está, Máximo será testigo de ese juramento de amor. Hoy, ese 'sí, quiero' tiene fecha y lugar; está muy próximo en el horizonte, y EL ESPAÑOL conoce todos los detalles, en exclusiva, del gran día de Juan Carlos y Javier.

Juan Carlos Caballero y Javier Zamora, mirándose, enamorados. RRSS

Tras meses de nervios y preparativos, será el próximo 7 de septiembre, sábado, cuando ambos sellen sus vidas. No es un día baladí, o escogido al azar o por descarte. Nada que ver: el próximo 7 de septiembre de 2024 Juan Carlos alcanza una simbólica edad: unos espléndidos 35 años. Qué mejor momento que esa efemérides para entonar el 'sí, quiero'.

Tal y como ha podido conocer este periódico, Juan Carlos y Javier se casarán el día 7 en una ceremonia de tarde, cuando el asfixiante calor que asola España dé un respiro. Siempre según lo publicado, será la alcaldesa de Valencia, María José Catalá (43), la encargada de oficiar el enlace.

Catalá Verdet es gran amiga, además de compañera y jefa, de Juan Carlos. En otro orden de cosas, también conoce este medio uno de los grandes secretos en toda boda que se precie: el lugar de la celebración. Los enamorados contrayentes festejarán su boda en un exclusivo enclave: la Cartuja de Ara Christi.

Se trata de un selecto enclave cartujo, perteneciente al municipio de El Puig, cerca de la sierra Calderona, en la Comunidad Valenciana. La Cartuja de Ara Christi es un lugar con vasta historia y apabullante belleza que fue declarado Bien de Interés Cultural en 1996.

"Este antiguo lugar acoge eventos profesionales y sociales desde 2001. La progresiva rehabilitación ha permitido disponer de una serie de espacios desde 22 metros cuadrados hasta 800 con un total de 2.800 útiles", reza la página web.

Y se añade: "Su gran claustro trasero de 5.000 metros cuadrados permite la instalación de una gran estructura para albergar grandes eventos. (...) Llevamos más de 75 años dedicados a la gastronomía y los eventos en los espacios más emblemáticos". A nivel gastronómico, los amigos de Máximo Huerta han contratado los servicios de Gourmet Catering & Eventos.

Es una empresa gastronómica con más de 60 años de experiencia. "Nuestro servicio incluye menús exquisitos, decoración detallada, planificación y asesoramiento", informan desde el perfil público. Allí, en ese bellísimo e incomparable paraje -cuya historia se remonta a 1585, cuando fue construida por el arquitecto cartujo Fray Antonio Ortiz bajo la protección de la familia Roig-, Juan Carlos y Javier reunirán a todos sus seres queridos; familiares y amigos.

Se especifica a EL ESPAÑOL que el número de invitados superará, con creces, los 200. Sin duda, todo un magno enlace que promete reunir a grandes personalidades del mundo de la política, sobre todo de la Comunidad Valenciana. También a bonísimos amigos con proyección pública, como Máximo Huerta.

Juan Carlos Caballero y Javier Zamora, en una de las últimas fotos que se han tomado. RRSS

Cuenta quien bien lo sabe que la dupla está muy ilusionada ante este casorio, aunque no se esconde que también andan ambos un tanto "nerviosos" por que todo salga según lo previsto.

Al cierre de este artículo, Juan Carlos sigue al frente de su cargo como número dos del PP en Valencia y vicealcalde; aún no se ha tomado las vacaciones, de seguro, más especiales de su vida, ésas en las que dará el paso más trascendental.

En estos últimos meses, han sido incontables las muestras de cariño, felicitaciones y parabienes que los novios han recibido en sus diferentes cuentas de Instagram, como el arropo de la abogada y política del PP, Andrea Levy (40), o el del exalcalde de Valencia Joan Ribó (76), pasando, cómo no, por el mensaje de María José Catalá: "Pedazo año. ¡Enhorabuena, chicos!".

Lo que unió la política...

Aquellas personas que tiene el placer de compartir tiempo y amistad con la pareja deslizan que nada más verlos se percibe el amor, el cariño y la protección que se profesan. Los dos le deben mucho a la política: un buen día unió sus vidas.

Juan Carlos y Javier se conocieron, piruetas del destino, en Nuevas Generaciones y desde entonces se han convertido en una sólida pareja que suma ya varios años de relación. Por su parte, Caballero es abogado -profesión que comparte con el que está llamado a ser su marido-, pero con una clara vocación política desde muy joven.

Juan Carlos y Javier, en una instantánea tomada de espaldas y publicada en las redes del político.

Una pasión que Juan Carlos supo canalizar a través del Partido Popular, donde ingresó en Nuevas Generaciones. Su ascenso, desde entonces, ha sido meteórico: además de presidir la organización de los jóvenes populares en la Comunidad de Valencia desde 2012, es secretario general del PP de Valencia, miembro de la Junta Directiva Nacional del PP y diputado de la Comunidad Valenciana desde septiembre de 2015, en sustitución de Rita Barberá.

Por su parte, su razón de amor, Javier Zamora Ciurana, es también licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, y también cursó la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, tal y como reza su LinkedIn. Cuenta con una sólida trayectoria profesional y en la actualidad es jefe de sección de asistencia jurídica a la Presidencia en Diputación Provincial de Valencia.