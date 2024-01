Malena Gracia, abatida tras ser expulsada del tanatorio de Arévalo: "No me han querido. Yo no merezco desprecios"

Este pasado jueves, 4 de enero, familiares y amigos dieron el último adiós a Paco Arévalo, quien un día antes fue hallado muerto en su casa, a los 76 años. Una de las asistentes al tanatorio Servisa en Valencia fue la última pareja sentimental del cómico, Malena Gracia (54 años). Tras despedirse del humorista con un emotivo mensaje en sus redes sociales, la vedette acudió a la capilla ardiente donde, sin imaginarlo, fue víctima del desprecio del hijo de su expareja.

Malena Gracia abandonó el tanatorio completamente destrozada por el trato que recibió por parte de Paco Rodríguez. Una situación incómoda de la que se hizo eco ante los medios de comunicación. "Se han portado muy mal, no quiero hablar, no me lo esperaba", expresó la actriz. Además, se defendió de las acusaciones del interior: "No me merezco esto después de tantos años al lado de él. No me lo merezco, yo no tengo maldad, siempre he estado apoyándole. Siempre recibiendo desprecios, estoy harta".

Sin poder articular palabra por la tristeza del momento, la artista se mostró profundamente dolida con el entorno más cercano de Arévalo. "Yo les consideraba de mi familia, pero veo que a mí nunca me han querido, no quiero hablar de verdad".

Para evitar otra situación incómoda, Malena Gracia no asistirá al entierro del cómico, que tendrá lugar este viernes, 5 de enero, en el cementerio Parque de la Paz, tras celebrarse una misa funeral.

A pesar de los desprecios recibidos por la familia del humorista, la vedette guarda los mejores recuerdos de Paco Arévalo. Confesó sentirse "abatida con esto que ha pasado" y sobre el cómico comentó: "Yo le quiero igual".

De lo ocurrido en el interior prefirió no dar mayores detalles. "No debo de hablar más, no me siento con fuerza, salgo muy afectada", expresó Malena Gracia. Inmediatamente después desapareció de las cámaras sin poder parar de llorar tras el desencuentro con la familia del humorista.

Poco después de lo ocurrido, Paco Rodríguez explicó ante la prensa por qué la artista no fue bien recibida. "Hace cuatro o cinco días lo puso verde en televisión. Pero aquí no se la ha tratado mal. La ha atendido mi prima, que es una persona súper educadísima y muy amablemente le ha dicho lo que tenía que decirle, pero ella ha venido aquí a montar el show que es lo que le gusta hacer y siempre hace"

Insistiendo en que la televisiva no tenía ningún tipo de relación con su padre, Paco Rodríguez aseguró que la familia no siente cariño por ella: "Malena Gracia es una persona que aquí no tendría que haber venido. No ha hablado muy bien en televisión, vosotros lo habréis visto, ella ha venido aquí a montar su espectáculo, se ha esperado a que todo el mundo se fuera para bajar ella sola y hacer lo que siempre hace, es gente que a mí no me va".

Previo al tanatorio, la vedette se despedía de forma muy cariñosa del que fuera su pareja. "Cariño, te voy a echar de menos. Me dejaste un gran vacío. Hoy te lloramos todos los que te queríamos, a pesar de nuestras diferencias en esta última etapa, siempre te quise y te querré. Descansa en paz", escribía en su cuenta de Instagram junto a una foto que mostraba el extracto de un texto de un artículo que hacía referencia a su vínculo con Paco Arévalo. Dicho escrito lo completaba una bonita foto de ambos que también puede apreciarse en el post de despedida Gracia.

La artista también recurría a sus stories para dar su último adiós a Paco Arévalo. Lo hacía con una cariñosa imagen en blanco y negro en la que comentaba: "Ya te echo de menos y solo hace unas horas que te fuiste, buen viaje, te quiero". Poco después rememoraba la vez que el cómico quiso sorprenderla en directo, hace tres años y en plena pandemia, cuando todavía mantenían una relación sentimental.

