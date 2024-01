Malena Gracia llora la muerte de su expareja, Paco Arévalo: "Pese a nuestras diferencias, siempre te quise y te querré"

La inesperada muerte del cómico Paco Arévalo ha conmovido a todos aquellos que siguieron su trabajo en televisión, pero sobre todo a su entorno más cercano. Es el caso de Malena Gracia (54 años), su última pareja sentimental. Aunque su relación estaba rota, la vedette sentía un profundo cariño por el humorista y así lo ha demostrado en sus redes sociales, donde le ha dedicado unas emotivas palabras de despedida.

Poco después de que se conociera que Francisco Rodríguez Iglesias fue encontrado sin vida a los 76 años en su domicilio de Valencia, Malena Gracia ha escrito en su perfil de Instagram: "Cariño, te voy a echar de menos. Me dejaste un gran vacío. Hoy te lloramos todos los que te queríamos, a pesar de nuestras diferencias en esta última etapa, siempre te quise y te querré. Descansa en paz".

La actriz ha acompañado el texto del extracto de un artículo que hacía referencia a su vínculo. "Más de una década después, Arévalo regresaba con fuerza a la pequeña pantalla gracias a Antena 3 que, en 1997, le ofreció su propio programa, Arévalo y cía, un espacio de sketches junto a otros actores. Precisamente este espacio fue el trampolín de su gran amiga Malena Gracia, con la que siempre ha mantenido una especial relación". Dicho texto venía acompañado de una bonita foto de ambos que también puede apreciarse en el post de despedida la vedette.

[Hallan sin vida el cuerpo del humorista Paco Arévalo en su casa de Valencia a los 76 años]

Malena Gracia también ha recurrido a sus stories para dar su último adiós a Paco Arévalo. Lo ha hecho con una cariñosa imagen en blanco y negro junto a la que ha escrito: "Ya te echo de menos y solo hace unas horas que te fuiste, buen viaje, te quiero". Poco después, ha rememorado la vez que Paco Arévalo quiso sorprenderla en directo, hace tres años y en plena pandemia.

Fue en 2021 cuando salió a luz que el fallecido humorista y la vedette mantenían una relación sentimental. Una historia de amor que ilusionó especialmente a Arévalo en un momento complicado de su vida personal. El cómico se mostró sumamente feliz por aquel entonces y en conversaciones con EL ESPAÑOL llegó a confesar sus intenciones de pasar por el altar con Malena Gracia: "No me importaría casarme y que ella se quede con la paga".

Malena Gracia también se ha despedido de Paco Arévalo a través de sus 'stories'. Instagram

La actriz fue su paño de lágrimas, pero, pasados los meses, a este periódico se le informó de una crisis entre ambos. Ellos mismos terminaron confirmándolo en el extinto Sábado Deluxe. No obstante, y pese a sus marcadas diferencias -como recuerda la propia Malena-, el cariño de la vedette hacia el cómico no mermó. Arévalo, según se dijo entonces, buscaba una vida más sosegada y casera en Valencia, a la que Malena se negó por no querer renunciar a su rutina en Madrid.

Hoy, dos años después de su ruptura, la actriz llora la inesperada muerte del humorista. Paco Arévalo falleció este pasado miércoles, 3 de enero de 2024, a los 76 años de edad. Su cuerpo fue hallado sin vida en su domicilio de Valencia. Las causas de su fallecimiento aún no se han concretado, aunque se conoce que llevaba varios días encontrándose mal, tal y como relatan algunos medios valencianos. Fue su hijo, Paco, quien informó de su deceso tras encontrarse su cuerpo sin vida.

Paco Arévalo será despedido este jueves, día 4, en el tanatorio Servisa de Valencia. Su entierro tendrá lugar el viernes, 5 de enero, en el cementerio Parque de la Paz, tras celebrarse una misa funeral.

