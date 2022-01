Paco Arévalo, un año después de su romance con Malena Gracia: su estado anímico y su vida en Valencia

Justo hace un año la vida de Paco Arévalo (74 años) experimentó un cambio inesperado a nivel sentimental. El célebre humorista hacía público, con luces y taquígrafos, su romance con la artista Malena Gracia (52). Eran buenos amigos desde hacía años y habían trabajado juntos hasta que un buen día se dieron cuenta de que lo suyo traspasaba ese límite de la amistad.

Arévalo se mostró pletórico por aquel entonces. "No me importaría casarme y que ella se quede con la paga", llegó a asegurar en conversación con EL ESPAÑOL. Ella fue capital para Paco tras la muerte de su mujer. Malena fue su paño de lágrimas, pero, pasados los meses, a este periódico se le informó de una crisis de pareja. Ellos mismos terminaron confirmándolo en un Sábado Deluxe.

Ahora, un año después de la explosión del amor, este medio conoce cómo se encuentra Paco Arévalo y en qué punto está su relación con la artista. El cómico lleva una vida "muy tranquila" en Valencia, donde vive con sus dos hijos, Paco y Nuria. Paco Jr. ha pasado por una etapa difícil a nivel laboral y, según se explica, vive junto a su progenitor y su hermana.

Los tres son una piña, y los hijos están "muy encima" de su padre, que ha pasado unos meses bastante complicados. "Se le han juntado muchas cosas, lo de Malena, que no hay trabajo, que su hijo tampoco ha tenido mucha suerte últimamente… todo eso ha minado su ánimo", explica quien conoce de cerca la situación. Tampoco ha ayudado, precisamente, el miedo a contagiarse con la nueva variante ómicron: "Sobre todo por su hija Nuria, sale poco, lo imprescindible de casa".

Arévalo vive en la actualidad "más o menos bien" con la paga que recibe, pero no es la jubilación que hubiera soñado: "Confía en que este bicho se vaya y pueda retomar algo de actividad". Su relación con Malena Gracia sigue siendo "inexistente". Ellos se vieron en aquel Deluxe y después acabaron más o menos cordial, pero no hay relación de ningún tipo.

Esto también le ha afectado: "No es que estuviera enamorado ni nada de eso, pero verse con compañía después de todo lo que ha pasado lo tenía muy animado". Ceder y adaptarse "a esas edades es complicado".

Se apunta a que él buscaba una vida más sosegada y casera, en Valencia, y que Malena se negó a renunciar a su vida laboral y social en Madrid. Este es uno de los principales escollos a los que se ha enfrentado la pareja. "Una de las peores cosas que lleva Paco es estar solo. La soledad lo ha acompañado durante mucho tiempo", se añade.

Dentro de la escasez profesional, Paco trata de mirar el presente con optimismo, como se desliza: "Su último trabajo fue en Amazon Prime, con un programa de humor. A él en estos momentos de la vida le gustaría verse de otra forma, más desahogado y sin estrecheces, pero nunca se queja".

Él es un hombre, se añade, "hecho a sí mismo, que se crece ante los problemas, lo ha demostrado con la enfermedad de Nuria. Ella es su verdadera preocupación. Quiere dejarle una vida sin problemas. Él hace tiempo que ya no mira por él, sino por sus hijos".

También vive en casa, junto al cómico y Nuria, su otro hijo, quien tampoco goza de una vida laboral plena. "Mi hijo está ahora en casa, no hay trabajo. Él estaba trabajando en una pizzería, en un restaurante italiano, y como han cerrado, pues ahora está en casa. Ahora atiende la compra", aseguraba Arévalo en conversación con EL ESPAÑOL el pasado año. Uno de los cómicos más importantes de España, Francisco Arévalo ha dedicado su vida a lo que mejor se le da: hacer reír a los demás. "Tampoco ha sido un hombre ambicioso ni ha querido aspirar a más. Cuando ha tenido más, lo ha disfrutado. Y cuando ha tenido menos, también", se apostillaba hace un tiempo.

Su mayor sueño: el teatro. "La época en la que mejor he visto a Paco fue cuando hizo la obra Mellizos con Bertín. A él le gusta el teatro, las pequeñas multitudes. Según tengo entendido había por ahí algunas ofertas para él. Espero que vuelva pronto, y si es con Bertín mejor que mejor", termina la conversación esta fuente consultada.

Un hombre de la talla de Paco Arévalo, ¿dispone de empresas a su nombre para gestionar su carrera, como es el caso de tantos compañeros artistas? Según los datos que arroja la página Informa, a nombre de Francisco Rodríguez Iglesias, su verdadero nombre, tan solo figura una entidad, Gestión mediterránea de inmuebles y obras, S.L. Con sede en Valencia, no presenta cuentas ni ningún tipo de actividad.

Su relación con Malena Gracia

Hace un tiempo, a este medio le llegaba la información de que Paco y Malena ya no estaban en relaciones, que habían decidido "quedar como amigos". Se habló de una grave crisis en la pareja, que el cómico ni desmintió ni confirmó a este medio, pues la comunicación no fue posible. Un buen amigo de Arévalo se mostró prudente al asegurar: "Lo que sí sé es que ya no hablan tanto. Algo ha tenido que pasar".

Quienes conocen a Paco ponen el foco en que él es un hombre más casero y ella "un torbellino que va de aquí para allá". Otro de los puntos donde chocan es en el geográfico: él vive en Valencia y ella no está dispuesta a mudarse.

Paco siempre la aceptó como es, y lo siguen haciendo, pero le gustaría pasar más tiempo "tranquilo" en casa. Por último, se hace constar como prueba de que "algo ha tenido que pasar" que no se siguen en redes sociales: ni él sigue a Malena, ni al revés. Las imágenes juntos en sus respectivas redes, aunque existen, datan ya de muchos meses atrás.

"El roce hace el cariño y cuando murió mi mujer, Malena me apoyó mucho. Es una mujer muy cariñosa y de corazón. Está en lo bueno y en lo malo. Aparte de ser una gran trabajadora. Es lo que me ha demostrado siempre", aseguró Paco a este medio en enero de 2021, cuando salió a la luz su relación amorosa.

En aquel momento, un exultante Arévalo aseguró sobre los planes de boda: "Hombre, vivimos el aquí y el ahora, pero no me importaría oficializar las cosas porque hay que ser consecuente con uno mismo que somos personas mayores. Además, por ley de vida me tengo que ir yo antes y prefiero que la paga se la quede ella antes que Hacienda (risas)". Hoy parece que el presente de ambos es bien distinto.

