Paco Arévalo, analizamos su situación económica: su trabajo en la actualidad y una gran preocupación

Desde que Fabiola Martínez (48 años), la exmujer de Bertín Osborne (65), concedió su entrevista en Deluxe y opinó sobre Paco Arévalo (73), la figura del cómico ha adquirido nuevo vigor informativo e interés mediático. Gran amigo de Bertín y Fabiola durante sus años matrimoniales, Arévalo ha visto cómo la venezolana le afeó que hablase de su separación. Extremo que, según pudo comprobar JALEOS hace unos días, no gustó nada al artista.

No obstante, más allá de este desencuentro con Fabiola Martínez, este pasado martes en el programa Sálvame se ha deslizado que el estado anímico de Arévalo no estaría atravesando por su mejor momento, e incluso se apuntó a posibles apuros económicos. Qué duda cabe de que se trata de una situación complicada para el cómico, sumada a una posible ruptura sentimental de Malena Gracia (51). Relación sentimental de la que, por cierto, su propio hijo renegó en conversación con el programa vespertino de Telecinco.

Ahora bien, ¿cómo es realmente la situación económica de Paco Arévalo? Para obtener una respuesta fehaciente, este medio ha contactado con un gran amigo suyo y, además, ha consultado si el humorista dispone de empresas a su nombre. Se explica al otro lado de la línea que la vida de Paco "es muy normal y para nada es alarmante. Claro que le gustaría trabajar más, como a todos, pero él va tirando con lo que le sale y con su paga". Cierto es que no dispone de un trabajo estable y no atraviesa una boyante racha, máxime después del coronavirus y sus estragos. Dentro de la precariedad, trata de mirar el presente con optimismo, como se desliza: "Su último trabajo fue en Amazon Prime, con un programa de humor. A él en estos momentos de la vida le gustaría verse de otra forma, más desahogado y sin estrecheces, pero nunca se queja". Él es un hombre, se añade, "hecho a sí mismo, que se crece ante los problemas, lo ha demostrado con la enfermedad de Nuria. Ella es su verdadera preocupación. Quiere dejarle una vida sin problemas. Él hace tiempo que ya no mira por él, sino por sus hijos".

También vive en casa, junto al cómico y Nuria, su otro hijo, quien tampoco goza de una vida laboral plena. "Mi hijo está ahora en casa, no hay trabajo. Él estaba trabajando en una pizzería, en un restaurante italiano, y como han cerrado, pues ahora está en casa. Ahora atiende la compra", aseguraba Arévalo en conversación con JALEOS el pasado año. Uno de los cómicos más importantes de España, Francisco Arévalo ha dedicado su vida a lo que mejor se le da: hacer reír a los demás. "Tampoco ha sido un hombre ambicioso ni ha querido aspirar a más. Cuando ha tenido más, lo ha disfrutado. Y cuando ha tenido menos, también", se apostilla.

Su mayor sueño: el teatro. "La época en la que mejor he visto a Paco fue cuando hizo la obra Mellizos con Bertín. A él le gusta el teatro, las pequeñas multitudes. Según tengo entendido había por ahí algunas ofertas para él. Espero que vuelva pronto, y si es con Bertín mejor que mejor", termina la conversación esta fuente consultada. Un hombre de la talla de Paco Arévalo, ¿dispone de empresas a su nombre para gestionar su carrera, como es el caso de tantos compañeros artistas? Según los datos que arroja la página Informa, a nombre de Francisco Rodríguez Iglesias, su verdadero nombre, tan solo figura una entidad, Gestión mediterránea de inmuebles y obras, S.L. Con sede en Valencia, no presenta cuentas ni ningún tipo de actividad.

Su relación con Malena Gracia

Hace unos días, a este medio le llegaba la información de que Paco y Malena ya no estaban en relaciones, que habían decidido "quedar como amigos". Se habló de una grave crisis en la pareja, que el cómico ni desmintió ni confirmó a este medio, pues la comunicación no fue posible. Un buen amigo de Arévalo se mostró prudente al asegurar: "Lo que sí sé es que ya no hablan tanto. Algo ha tenido que pasar".

Quienes conocen a Paco ponen el foco en que él es un hombre más casero y ella "un torbellino que va de aquí para allá". Otro de los puntos donde chocan es en el geográfico: él vive en Valencia y ella no está dispuesta a mudarse. Paco siempre la aceptó como es, y lo siguen haciendo, pero le gustaría pasar más tiempo "tranquilo" en casa. Por último, se hace constar como prueba de que "algo ha tenido que pasar" que no se siguen en redes sociales: ni él sigue a Malena, ni al revés. Las imágenes juntos en sus respectivas redes, aunque existen, datan ya de muchos meses atrás.

"El roce hace el cariño y cuando murió mi mujer, Malena me apoyó mucho. Es una mujer muy cariñosa y de corazón. Está en lo bueno y en lo malo. Aparte de ser una gran trabajadora. Es lo que me ha demostrado siempre", aseguró Paco a JALEOS en enero de 2021, cuando salió a la luz su relación amorosa.

En aquel momento, un exultante Arévalo aseguró sobre los planes de boda: "Hombre, vivimos el aquí y el ahora, pero no me importaría oficializar las cosas porque hay que ser consecuente con uno mismo que somos personas mayores. Además, por ley de vida me tengo que ir yo antes y prefiero que la paga se la quede ella antes que Hacienda (risas)". Hoy parece que el presente de ambos es bien distinto.

