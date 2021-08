Paco Arévalo, su reacción a las palabras de Fabiola Martínez y el misterio de su crisis con Malena Gracia

El pasado viernes 6 de agosto, Fabiola Martínez (48), la exmujer de Bertín Osborne (65), concedía su primera entrevista tras la separación. Más allá de abordar los motivos de ese quiebro amoroso y conyugal que nadie esperaba, la venezolana también aprovechó la cobertura televisiva para responder a Paco Arévalo (73 años), gran amigo de Bertín, y del matrimonio, durante años. Casi familia para ellos. Cabe recordar que el cómico acudió al plató de Telecinco, semanas después del anuncio de la ruptura, y no dudó en arrojar posibles motivos que desembocaron en ese irrevocable final.

Un atrevimiento, en calidad de amigo, que no sentó nada bien a Fabiola Martínez. Así lo ha dejado patente ahora la exmujer del cantante de rancheras: "Él dijo que no parábamos de discutir, ¿qué sabe él sobre nuestra relación? Sabrá lo que le ha contado Bertín, pero mi versión no la sabe". Sosteniendo que en ningún momento Paco se ha puesto en contacto con ella tras la separación, Fabiola despachaba el momento con una frase cargada de intenciones: "Hay un entorno que para mí no aporta nada, ni están en mi vida ni quiero que estén".

Unas manifestaciones, las de una renovada Fabiola, que "no se esperaba y no le han caído muy bien" a Arévalo, según ha podido conocer JALEOS a través de su entorno más cercano. No entiende "a santo de qué" se producen. Se sostiene al otro lado de la línea que él solo habló y actuó "de buena fe" y en calidad de amigo: "Nunca haría nada para dañarlos, no pensó que eso pudiera molestar, cuando es verdad y ellos mismos han reconocido esas discusiones. Paco está dolido". Tras tantos años de amistad y fidelidad, no se entiende este mandoble: "Esas palabras no le han dado el sitio que merece". Este medio ha intentado ponerse en contacto en varias ocasiones con Paco Arévalo para corroborar directamente con él estas impresiones, pero la comunicación no ha sido posible. Ni para este extremo, ni tampoco para arrojar luz sobre la posible grave crisis que está atravesando su relación con la artista Malena Gracia (51). Esa es la información que llega, a través de una fuente de total solvencia, a este medio: "han quedado como amigos" y, aunque se llevan bien, ya no están en relaciones.

Un buen amigo de Arévalo se muestra prudente, al tiempo que asegura: "Lo que sí sé es que no están y ya no hablan tanto. Algo ha tenido que pasar". Ellos, ni confirman ni desmienten, pero quienes conocen a Paco ponen el foco en que él es un hombre más casero y ella "un torbellino que va de aquí para allá". Otro de los puntos donde chocan es en el geográfico: él vive en Valencia y ella no está dispuesta a mudarse. Paco siempre la aceptó como es, y lo siguen haciendo, pero le gustaría pasar más tiempo "tranquilo" en casa. Por último, se hace constar como prueba de que "algo ha tenido que pasar" que no se siguen en redes sociales: ni él sigue a Malena, ni al revés. Las imágenes juntos en sus respectivas redes, aunque existen, datan ya de muchos meses atrás.

Su historia con Malena Gracia

Paco Arévalo volvía a la primera línea informativa a principios de 2021 gracias a su historia de amor con Malena Gracia. JALEOS pudo conocer detalles exclusivos en aquella época. "Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hemos trabajado mucho juntos. Es una mujer muy cariñosa y de corazón. Está en lo bueno y en lo malo. Aparte de ser una gran trabajadora. Es lo que me ha demostrado siempre", aseguraba Arévalo al otro lado de la línea, para añadir: "Vivimos el aquí y el ahora, pero no me importaría oficializar las cosas. Por ley de vida me tengo que ir yo antes y prefiero que la paga se la quede ella antes que Hacienda (risas)".

Ahora bien, ¿cuándo se fraguó su historia? ¿En qué punto su relación dejó de ser de amistad para trocar en amor? Este medio se puso en contacto con un amigo muy cercano a Paco Arévalo, quien lo trata y frecuenta. Esta fuente desvelaba una tierna historia entre Paco y Malena que desembocó en un cariño y una "bella relación". Además, dibujaba a un Arévalo "generoso". De entrada, se desmintió de pleno que lo suyo, como se especuló, fuera un montaje: "Arévalo no hace montajes ni tiene edad para eso. Es un hombre serio que lleva toda la vida trabajando. La relación con Malena es algo especial y si ha salido ahora, en plena promoción de la canción de ella, es una mezcla entre casualidad y generosidad".

La persona que habló con este medio, prudente y buen amigo, se quedó ahí, pero no consintió que se dudase de su amigo y su credibilidad, acreditada en años. Se deslizó que Malena y Arévalo se conocen, como dijeron dicho ellos, desde hace muchos años por temas profesionales, pero en los últimos años, "se habían demostrado mucho, sobre todo Malena a Arévalo. Ella ha estado al pie del cañón en momentos difíciles. Paco es muy bueno, pero a veces se ha sentido solo. Le ha costado asumir la muerte de su mujer". "Ella le ha hecho compañía, le ha hecho reír y la relación de Malena con Nuria es maravillosa. De alguna manera, Paco ha visto en ella a esa mujer perfecta en este tramo de su vida", se aseguraba.

