El desconocido vínculo entre Carlos Sobera y Fabiola Martínez que ve la luz tras la separación con Bertín

Hace unos días, Fabiola Martínez (48 años) desvelaba que, por fin, había iniciado los trámites de la mudanza a su nueva casa. De este modo, la exmujer de Bertín Osborne (66) ha abandonado junto a sus hijos el que ha sido el hogar conyugal, situado en la urbanización La Florida, en Madrid. Han sido semanas de muchos cambios para Fabiola, quien ha supervisado todo el proceso. La venezolana se ha trasladado a vivir a un piso en La Castellana.

Está valorado en 2,5 millones de euros y se encuentra cerca del estadio Santiago Bernabéu. De 500 metros cuadrados y espacios diáfanos, la nueva casa de Fabiola es idónea para el día a día de su hijo Kike (14). De hecho, el principal motivo por el que la mujer de Bertín se ha mudado ha sido para facilitarle a su hijo la movilidad debido a su enfermedad. Pues bien, lo que se desconocía hasta el momento es el vínculo que existe entre Carlos Sobera (60) y Fabiola.

Entre ellos, más allá de una amistad de años, hay una relación contractual: la nueva y céntrica casa de Fabiola es propiedad de Sobera. Así pues, ella le ha alquilado su flamante casa a Carlos, tal y como desvela Informalia. Según este medio, Fabiola paga a Carlos mensualmente cerca de 7.000 euros. Montante que corre a cargo de Bertín Osborne. Además, se informa de que esa no es la única casa con la que cuenta Carlos Sobera. El vasco tendría otros dos pisos, de características similares, por la zona. Sea como fuere, de este modo queda patente el papel clave que ha jugado Sobera en la nueva vida como 'soltera' de Fabiola.

Un detalle sorprendente que ha visto la luz, pues pocos son los aspectos de la vida íntima o patrimonial de Carlos que se conocen. Casado con Patricia Santamarina (49), presumen de más de 16 años de amor. Diez de noviazgo y seis, que acaban de cumplirse, de matrimonio. Hace seis años, la pareja, en una ceremonia secreta y alejados del foco mediático de este país, sellaban su historia de amor uniéndose en matrimonio. Tuvo lugar en Tulum, México.

Ambos conforman uno de los matrimonios más sólidos del panorama nacional. Llevan una vida tranquila en el chalé con el que cuentan en el norte de Madrid, en Colmenar Viejo, que adquirieron en 2011 y donde son capaces de desarrollar su día a día alejados de los flashes. En el plano profesional, Sobera vive un momento dulce al compaginar su papel como presentador en El precio justo y la última edición de Supervivientes.

Fabiola y Bertín, vidas por separado

Las vidas del exmatrimonio continúan, aunque muy diferentes. Él, feliz en su campo sevillano; ella, ídem en la ciudad. Como ambos siempre han querido. Este periódico se puso en contacto hace un tiempo con una fuente que los conoce a la perfección a los dos, de tantos años como dura su amistad. Explicaba que, por un lado, Bertín está disfrutando como nunca del campo y los caballos: "Siempre fue un hombre de campo. En Sevilla, Bertín está en su hábitat natural. No para, no solo con sus hobbies y el mantenimiento de la casa, que le gusta supervisarlo, sino con su programa de Canal Sur y sus intervenciones en espacios". Osborne está muy solicitado.

Por su parte, Fabiola, además de estar volcada en el cuidado de Kike y en la Fundación Bertín Osborne, de la que sigue siendo presidenta, "está haciendo cosas que la ilusionan, como participar en programas que le apetecen -ha estado en El Cazador, de TVE- o volver a la universidad". Martínez, que se ha desprendido del apellido Osborne en sus redes sociales, está estudiando en un MBA Administración y Dirección de empresas, así como un máster en Coaching, Inteligencia Emocional y Neurolingüística. Desliza la fuente consultada que Fabiola está "demostrando su independencia a todos los niveles". Es una mujer autosuficiente, "que jamás ha necesitado el apoyo de un hombre o su apellido para nada".

En los últimos días, la boda de Claudia Ortiz Domecq (32), hija de Bertín, ha supuesto un quebradero de cabeza para la venezolana: ha meditado muy mucho la conveniencia de asistir o no al enlace, teniendo en cuanta su separación del cantante. Finalmente, ha declinado la invitación: "Querer quiero, pero no lo creo oportuno, no creo que sea el momento ni la ocasión. Habrá muchas ocasiones en las que podamos estar juntos como familia, disfrutado de otras cosas, pero justo ahora no lo creo conveniente".

