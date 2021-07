Carlos Sobera, ¿mediador entre Rocío Carrasco y Rocío Flores?: la interesante propuesta que les ha hecho

En uno de los mejores momentos de su larga trayectoria profesional, triunfando tanto en Supervivientes como en El precio justo, Volverte a ver y First Dates, Carlos Sobera (60 años) ha hecho un hueco en su agenda para colaborar con diferentes causas solidarias. Hace unas semanas estuvo presente en el partido de fútbol a favor de la Fundación Cris contra el cáncer, y ahora se ha desplazado hasta Marbella como embajador de Global Gift para inaugurar La Casa de Ángeles, cuyo fin es ayudar a niños con enfermedades raras. Desde allí, en conversaciones con la prensa, el presentador se ha pronunciado sobre la relación entre Rocío Carrasco (44) y su hija.

Sus declaraciones han llegado 15 días después de haber protagonizado un tenso enfrentamiento con Rocío Flores (24) en el plató de Tierra de nadie, donde la joven perdió los nervios con el Maestro Joao, con el propio Sobera y con el director del programa por las críticas que está recibiendo Olga Moreno (45) en el reality. "Hubo un pequeño pique pero fue solucionado de inmediato y luego ya a la semana siguiente no hubo ningún problema" ha explicado el televisivo, justificando a la colaboradora. "A veces los nervios traicionan y se dicen cosas. Rocío es muy joven y tiene poca experiencia, pero creo que lo hemos solventado todos con tranquilidad que es como hay que hacer las cosas", ha asegurado.

Carlos Sobera y Rocío Flores protagonizaron un tenso momento hace unas semanas. Montaje de Bluper

Fiel a su sinceridad, Carlos Sobera también ha comentado que un reencuentro entre Rocío Flores y su madre "sería un bombazo en todos los sentidos, pero sobre todo en uno, en el emocional. Para ellas ese sería un momento de sus vidas irrepetible, extraordinario y probablemente muy positivo".

Sin dudarlo, el presentador se ha mostrado dispuesto a tender puentes para que ambas se reconcilien: "Ojalá pudiéramos ayudarlas, yo les ofrecería Volverte a Ver para un reencuentro, con la mejor de las intenciones". Sin embargo, ha dejado claro que se trata de una situación complicada. "Son temas tan delicados, tan especiales, tan controvertidos que hay que respetar las emociones y tener cuidado", ha añadido.

Rocío Flores y Rocío Carrasco juntas, en una imagen de archivo. Gtres

En la recta final de Supervivientes, Sobera no ha querido desvelar quién es su favorito: "Lo último que haría sería decirlo, me cuelgan al minuto siguiente en Twitter. El otro día se me ocurrió decir que me daba pena la eliminación de Palito y no sabes tú los palitos que me cayeron por decir eso. Me expresé porque creo que había que hacerlo, pero quién es el favorito para ganar, eso no lo diré nunca".

