Natalia Rodríguez, la sobrina y aprendiz de José Luis Moreno que ha terminado detenida

Otro nombre se unía el pasado 30 de junio a la noticia de la detención de José Luis Moreno (74 años). A la sombra del productor ha fraguado su carrera una mujer que lo ha acompañado en muchos de sus proyectos: su nombre es Natalia Rodríguez Moreno. Ahora, la sobrina menos conocida del empresario también se encuentra detenida en el marco de la operación Titella -la misma por la que se trasladó a su tío a dependencias de las autoridades el día anterior-.

Natalia es la sobrina del madrileño que ha desarrollado su trayectoria de forma más apegada a él. Pero nada se sabía de su existencia hasta ahora y es que son contadas las ocasiones en la que ha tomado un papel protagonista.

Tan solo tenía ocho años cuando acompañó por primera vez a Moreno a la grabación de un proyecto de variedades. Desde entonces, como ella misma reveló a la revista digital Helios, le comunicó al productor su firme intención: "Tío, eso que haces, lo quiero hacer yo cuando sea mayor", le señaló al empresario. Natalia quedó entonces atrapada para siempre por la magia de los focos y las cámaras.

Natalia con el cómico Xabier Deltell, a la izquierda, y con Tamara Gorro, a la derecha. Redes sociales

Y está pasión por la producción no es lo único que la productora ejecutiva ha heredado de su tío. También lo ha tomado de ejemplo en lo que a discreción se refiere y casi nada se sabe de su vida personal. Lo poco que ha trascendido se debe a un proyecto digital que ha llevado en paralelo a su actividad profesional. "En una ocasión hablando con mis amigas de mis experiencias durante mis viajes, una de ellas me dijo…. 'Con todo lo que has vivido, ¿por qué no vas plasmando en un blog todo el enriquecimiento cultural que has ido adquiriendo?' Y pensé, pues sí, ¡no estaría nada mal!", explica. Así nació Chic para mí, la bitácora donde Natalia vuelca su faceta más personal

En este blog, además de escribir sobre temas relacionados con estilo de vida, concede también espacio a reflexiones más personales. En uno de los escritos, que le dirigió directamente a la vida, vierte unas palabras que ahora resultan premonitorias: "¡Qué difícil reconocer lo efímera, sinuosa, incierta, vulnerable y frágil, que a veces, puedes llegar a ser!". En este mismo texto, la productora describe su actitud ante la vida y afirma que no se siente muy cómoda ante las reglas que coartan su libertad: "porque no acepto normas que ni siquiera sé quién las ha impuesto, porque me gusta lo complicado y me aburre lo sencillo", continuaba reflexionando.

Natalia, durante una gala de Nochebuena. Redes sociales

No se conoce si la sobrina de José Luis Moreno tiene descendencia o si tiene pareja, pero en el momento de escribir aquel post exponía así lo que representaban esos objetivos vitales para ella: "Siempre me he considerado rara por muchos motivos. Porque no busco casarme ni tener hijos para sentirme realizada como mujer".

La productora ejecutiva cuenta con una intensa carrera en la industria de la producción audiovisual. Pero Natalia no comenzó directamente en la producción audiovisual, antes quiso entender cómo funcionaba la industria realizando funciones de azafata en el programa La Revista, emitido en 1994 en Televisión Española. Al medio citado confesó también que esa experiencia fue lo que realmente le hizo querer dedicarse a la producción audiovisual y se formó para ello. Tras estudiar un máster en Dirección de Producción llegó su gran proyecto, Noche de Fiesta: "Me marcó porque yo era ayudante de producción y de una semana a otra, me convirtieron en directora de producción, con una grandísima responsabilidad y sin posibilidad de error por ser un programa en directo".

Natalia, durante el rodaje de la serie 'Glow and Darkness', producida por su tío. Redes sociales

Desde entonces, no ha parado de participar como directora ejecutiva en muchos de los proyectos puestos en marcha por su tío. El último, Glow and Darkness, una ambiciosa serie de época dotada con 270 millones de presupuesto que se estaba rodando con fichajes internacionales de la talla de Jane Seymour (70) o Eduardo Noriega (47): "Nació pretendiendo ser una serie de 8 capítulos para una temporada y se ha convertido en una súper producción internacional con un mínimo de 3 temporadas y 40 capítulos, de momento", detallaba Natalia.

El empresario José Luis Moreno y algunos de sus socios fueron detenidos el pasado martes 29 de junio por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Se les imputan los cargos de estafa, blanqueo de capitales, organización criminal y alzamiento de bienes. Se cree que llegaron a estafar más de 50 millones de euros con un entramado de sociedades mercantiles.

El conocido productor fue arrestado en una operación que sigue abierta, y bajo secreto de sumario, en la que se esperan más de 50 detenciones contra una red internacional de malversación y blanqueo de capitales. Las primeras pesquisas apuntan que el empresario y sus compañeros contaban con más de 700 sociedades con las que se apropiaban del dinero de créditos bancarios y privados. Posteriormente, este dinero se desviaba para que no pudiera ser reclamado.

[Más información: Detenido José Luis Moreno, acusado de liderar una organización criminal internacional]