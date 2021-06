Rocío Flores muestra su cara más soberbia en 'Supervivientes' y se lleva una lluvia de zascas de Joao

Rocío Flores ha sido una de las protagonistas de la gala de Supervivientes: Tierra de nadie por su exaltada defensa de Olga Moreno. A pesar de no ser defensora oficial de ningún concursante y de estar contratada como colaboradora para comentar el reality, la hija de Antonio David Flores ha estallado este martes contra quienes critican a la mujer de su padre.

Uno de esos detractores ha sido el Maestro Joao, que cargaba contra Olga tras ver un vídeo de ella confesando a Gianmarco, cuando creían no estar siendo grabados, que prefiere tener a Lara Sajen "como amiga en vez de enemiga".

"Ahora hemos visto una imagen muy reciente de Olga rajando con Gianmarco. Le ha dado una puñaladita a Lara cuando dice ser su amiga", aseveró el vidente. Rocío, visiblemente molesta, le contestaba: "No ha rajado con Gianmarco nada. Estoy flipando. La primera persona que quería en Supervivientes tener de amigo en vez de enemigo fui yo diciéndolo de Avilés. Y lo dije con dos ovarios delante de todo el mundo en directo. ¿Te queda claro?", espetaba. Pero Joao le devolvía el golpe: "Vale, pero esa fue tu jugada. Lo de Olga se ha visto claramente que en cuanto puede afila el cuchillo".

En ese momento, la colaboradora subía el tono y acababa perdiendo totalmente las formas: "¿Tú estás viendo Supervivientes o qué cojones estás viendo? Porque estoy un poco cansada...", decía haciendo aspavientos. "¿De qué estás cansada, hija mía? ¿De llevar esa estrella que pesa tanto? 'Estoy cansada, cansada'... llevas toda la noche sentada, ¿de qué te has cansado?", ironizaba Joao, ganándose el aplauso del público.

Rocío Flores no se dio por vencida y siguió contraatacando, cada vez más nerviosa: "Estoy igual que tú. Yo no te he faltado el respeto en ningún momento. Y el que lleva faltándomelo aquí y en las redes sociales eres tú... Regidor, ¿ahora no hay aplauso? De puta madre", desafiaba. "Regidor, aplausos para ella", contestaba el adivino con sarcasmo.

El motivo del enfado de Rocío es que, según ella, "se está juzgando a Olga por lo de fuera" y no por su concurso. Además, aprovechó para atacar a Tom Brusse, recordando las dos patadas que le dio a Omar durante una prueba. Era entonces cuando el Maestro volvía a la carga: "Claro que lo hizo mal. Y lo reconoció. El problema es no reconocerlo. Yo a ti nunca te he escuchado reconocer", recriminaba el vidente, arrancando de nuevo una gran ovación al público.

La hija de Antonio David insistía en el "acoso y derribo" a su madrastra. "A mí si una persona me da un argumento coherente la respeto. Lo que no voy a permitir es acoso y derribo contra Olga por parte de Joao y de otros colaboradores que la están tratando injustamente en este programa. No la están juzgando como concursante y eso es lo que me molesta, porque no se lo merece. Y aparte, como él tiene la mala sangre de hacer lo que hace a través de redes sociales, pues yo ya llega un momento en que estoy hasta las narices", expresaba.

Carlos Sobera se interesaba entonces por los nombres de los colaboradores que están juzgando a Olga por asuntos de fuera de la isla. "¿Te parece poco Belén Rodríguez?", espetaba ella. El presentador le recordaba que Belén no participaba en Tierra de nadie, pero la joven insistía con malas formas: "Te hablo del programa en general. No voy a permitir un acoso derribo contra Olga. ¿Ha quedado claro?".

Carlos Sobera diciendo a Rocío Flores que cuente sus problemas personales en otro sitio, que esto es Supervivientes



BRAVISIMO #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/WfVyJlfVF3 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 15, 2021

Tenemos que entender todos es que en un programa como este se espera opinión. A veces es agradable, otras no (...) Las opiniones de Joao tampoco me han parece que sean ofensivas. Si lo fueran hubiera sido el primero en no permitirlo", expresaba Sobera, tratando de sosegar el ambiente.

El vasco le pidió a Rocío que no hablase de terceras personas que no tienen nada que ver con el programa que él presenta: "Este no es el escenario adecuado para manifestarlo", comentó. Pero ella volvía a mostrar su soberbia: "¿Dónde lo digo? ¿Mañana en El programa de Ana Rosa?". Finalmente, el maestro Joao volvía a intervenir para dedicar un último zasca a la colaboradora: "Vete a Supervivientes: Conexión Honduras y se lo dices a la cara".