¿Qué pasa en el capítulo (böllüm) 41 de 'Sen Cal Kapimi'?: resumen, fotos, trailers

Avance en fotos del capítulo (bölum) 41 de 'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air')

Tras un parón de dos meses, Sen Cal Kapimi (Love is in the air) regresaba el pasado miércoles 9 de junio a FOX Turquía con una segunda temporada de once capítulos. Y lo hacía, para sorpresa de sus fans, con un gran salto temporal de nada menos que cinco años.

En este primer episodio, los seguidores de la ficción descubrían que Eda y Serkan habían estado aparentemente separados durante cinco años después de que el arquitecto rompiera la relación, sin llegar a saber el motivo de esta ruptura.

A pesar de ello, es probable que Serkan haya seguido los pasos de su enamorada durante todos estos años y hasta es probable que asistiera a su graduación en Italia.

Por su parte, Eda decidió ocultar la existencia de su hija Kiraz a Serkan porque pensó que él no quería ser padre, o no era capaz de ser padre, y no quería que su hija se pasara toda su vida sintiéndose como alguien no deseado.

Muchos pensaron que este parón le vendría bien a la serie en audiencias. Sin embargo, aunque mejoró los registros de los últimos episodios de la primera temporada, regresó con un 3,56 en totales, un 3,49 en AB y un 3,94 en ABC1, en el índice más demandado por los anunciantes.

En Turquía, las audiencias tienen tres categorías: total, AB y ABC1. En la primera de ellas se contabilizan todos los públicos, mientras que en la segunda se cuentan personas mayores de 5 años y relativamente más preparadas, y en el tercero las personas de más de 20 años y relativamente más preparadas.

Para las series de verano como Sen Cal Kapimi, obtener más de un 4 se considera un dato más que decente. Si superan esa marca se ganan la renovación para la temporada regular, como así sucedió con esta ficción que en sus primeros episodios incluso llegó a doblar esta marca.

Sinopsis

Mientras sale a la luz el ajuste de cuentas entre Eda y Serkan de hace años, el acercamiento a Kiraz continúa. Sin embargo, otros están a punto de desvelar el gran secreto de Eda. Aunque Eda intenta mantenerse alejada, Serkan hará todo lo posible para recuperarla después de tantos años.

Fotos del capítulo 41 de 'Sen Cal Kapimi'