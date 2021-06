Kerem Bürsin se deshace en halagos a Hande Erçel y desvela su final ideal de 'Love is in the air'

Kerem Bürsin interpreta a Serkan Bolat en 'Love is in the air'.

Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más cotizados del momento. El atractivo joven, que interpreta al arquitecto y empresario Serkan Bolat en Love is in the air, cuenta con millones de seguidores allá donde se emite esta ficción. En España, muchos espectadores de Telecinco y Mitele PLUS se han sumado a esa legión de fans y siguen con interés cada uno de los pasos del actor.

Ahora, justo cuando se acaba de anunciar el final de la serie en Turquía, el protagonista ha concedido una entrevista a Mediaset España en la que desvela su faceta más desconocida.

Según confiesa Bürsin, supo que tenía que formar parte de Love is in the air desde que leyó el guion por primera vez. "Sabía que me divertiría mucho con Serkan Bolat y, sinceramente, después de haber participado en muchas películas dramáticas, me apetecía reírme mientras trabajaba", comenta.

Kerem Bürsin contrató a un 'coach' para preparar su papel en la serie. Mediaset

Kerem trabajó con el coach de interpretación Esin Doğan para preparar su personaje. El instructor le dio herramientas para poder conocer mejor a Serkan Bolat y transmitir sus emociones. "Tengo un objeto que me recuerda a Serkan Bolat, trabajé en qué tipo de animal sería Serkan y además hay varias personas de mi vida que me recuerdan vagamente a él. Todo esto me ha permitido darle forma y obviamente el texto es una de las mejores guías para explorar el personaje aún más".

El actor asegura que no tiene mucho en común con su personaje, aunque reconoce que hay "algunas similitudes", como que ambos se quedan "atascados en algunos aspectos".

Sobre los maratonianos rodajes de la serie, cuyos capítulos originales en Turquía duran 130 minutos, Kerem Bürsin afirma que el ritmo de trabajo es "probablemente lo más difícil de gestionar". Sin embargo, le cuesta recordar algún momento complicado de las grabaciones. Lo que sí le marcó fue la que para él ha sido la escena más emotiva: "Cuando descubro que mi familia es responsable de la muerte de los padres de Eda".

Ahora que el final de Love is in the air se acerca, el actor no se atreve a confesar explícitamente cuál sería su final ideal, aunque sí revela que su opción probablemente no le gustaría a los espectadores. "No me gustan los finales felices. Soy más del tipo de final de 'vamos a sorprender a todo el mundo', así que no creo que al público le guste mi final", bromea.

El actor halaga profesionalmente a su compañera Hande Erçel, que además es su pareja. Mediaset

El protagonista de Love is in the air valora el éxito internacional que ha cosechado la serie y se muestra encantado de representar a Turquía a través de sus trabajos. Además de exportar sus proyectos, asegura que también le gustaría trabajar a nivel internacional y confiesa que siente devoción por varios compañeros españoles: "España está llena de actores con mucho talento. Soy un gran admirador de Javier Bardem y de actrices como Úrsula Corberó y Alba Flores".

Pero si hay una actriz por la que Kerem se deshace en halagos esa es Hande Erçel, su compañera de rodaje en la serie de Telecinco. Los dos se conocieron en esta ficción y pronto surgieron los rumores de romance entre ambos, hasta que finalmente confirmaron su relación a finales de abril. Sin embargo, ambos son muy celosos de su vida privada y el actor sólo habla de su chica para halagarla a nivel profesional: "Es una actriz increíble y tiene un corazón enorme. Es un encanto en el set de rodaje y con todas las personas con las que trabaja. Es además una actriz muy disciplinada y consciente. Somos muy afortunados de tenerla en el equipo".