Arianna, la 'hija' de Carlos Sobera, revoluciona las redes tras debutar en la tele: ya tiene club de fans

Arianna Aragón (22 años) aterrizó en los medios el 9 de abril de este 2021. Debutaba así en la pequeña pantalla de la mano del marido de su madre, Carlos Sobera (60), y en una cadena tan importante como es Telecinco. Es una de las azafatas del programa El precio justo y cada tarde la risueña joven es protagonista de muchos de los comentarios que tuitean los usuarios españoles mientras atienden las nuevas entregas del concurso.

Este interés por Arianna ha hecho que aumente su número de seguidores en las redes, aunque de manera paulatina, sin grandes picos. Antes de su debut, la joven atesoraba menos de 2.500 followers, y ahora, prácticamente un mes después, ya supera los 11.000 fans en Instagram.

Pero resulta muy curioso que, mientras su cifra de admiradores se multiplica, Arianna haya decidido mantenerse callada y totalmente alejada de las plataformas virtuales. Su última publicación en las redes data del 8 de abril, un día antes de que se estrenara El precio justo. Desde entonces no ha aparecido por su cada vez más famoso perfil de Instagram pese a la notoriedad que está tomando.

Arianna ha llamado mucho la atención de los espectadores. RRSS

Este apunte, sin embargo, tampoco resultaría una gran novedad en la forma de actuar de Arianna. Y es que la primera imagen que compartió en la citada red social es de marzo de 2013 y desde esta fecha tan solo ha compartido 28 publicaciones. Una muestra del recelo con el que lleva su intimidad y de que tan solo muestra lo esencial a sus seguidores. La joven prefiere seguir siendo lo más anónima posible, mantener su privacidad y ocultar su día a día a los ojos más curiosos.

No obstante, hay quienes con verla en televisión de lunes a viernes tienen más que suficiente para tener claro que ella es su ídola. Es el caso de Arianna Aragón Fan Club, una cuenta creada en honor a la estudiante de Derecho e Interpretación y actual azafata. El perfil se define como una "Página de apoyo oficial a Arianna Aragón y a todos los proyectos que haga"; sin duda, un impulso a la carrera de la hijastra de Carlos Sobera que comenzó tímidamente pero que ya obtiene más de un centenar de fans tras 17 emisiones del concurso en el que trabaja.



Arianna, que es hija de la productora Patricia Santamarina (58) y el actor Rody Aragón (62), va cogiendo soltura en cada programa y es que es casi genético su talento para el ambiente televisivo e interpretativo. Su sueño es dedicarse al mundo del entretenimiento audiovisual, por lo que ha empezado a estudiar Arte Dramático a la vez que cursa Derecho, tal y como contó el propio Sobera a JALEOS.

Su complicidad con Sobera

Para la joven azafata Carlos Sobera es un padre. Y él, siempre ha manifestado que no es "como" una hija, sino que la siente como suya propia. Fue en Mi casa es la tuya, frente a Bertín Osborne (66), donde el presentador se sinceró respecto de esa relación que mantiene con ella: "Arianna tenía cinco años cuando empezamos a salir Patricia y yo, así que no es que sea como mi hija, es que es mi hija".

De hecho, días antes del debut de la estudiante de Derecho en El precio justo, Sobera hablaba con JALEOS y demostraba el gran amor que le profesa: "Me siento muy orgulloso de ella. Es disciplinada, observadora y muy trabajadora. No sólo bien dispuesta, sino además atrevida. Supo soltarse, ser ella misma y hacerlo muy bien. Para mí es importante estar junto a ella en su debut, pero no por ayudarle o por darle consejos, sino por disfrutar del momento".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arianna Aragon Fan Club (@ariannaaragonfanclub)

Carlos ha sido un gran apoyo para Ari y sobre todo cuando su madre -esposa de Sobera- sufrió un derrame cerebral en 2019. Tras conocerse el diagnóstico, la joven emitió unas palabras públicas desde sus redes: "No suelo hacer estas cosas, pero después del susto y del miedo y tensión, no tengo palabras para expresar mi agradecimiento por cómo ha sido cuidada y tratada y, sobre todo, porque haya salido de esta así de bien. Es un milagro". Entre esos agradecimientos, había uno especial con el que cerraba el mensaje: "Mil millones de gracias a ti siempre, Carlos Sobera".

Este amor y complicidad es palpable a diario en el concurso de Telecinco donde Arianna y el presentador bromean y se envían pullas mutuas para hacer reír a la audiencia con su confianza.

[Más información: Estudiante de Derecho y "artista": así es Arianna Aragón, la 'hija' de Carlos Sobera que debuta en la tele]