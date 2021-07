Amber Heard, ex de Johnny Depp, anuncia el nacimiento de su primera hija por gestación subrogada

Amber Heard (35 años) ha cumplido su sueño de convertirse en madre. Era un deseo que llevaba años en su mente y al fin ha podido lograrlo gracias a la gestación subrogada. La actriz tiene problemas de fertilidad y le es imposible concebir hijos de manera natural.

Ha sido la propia Heard la que ha anunciado la buena nueva en sus redes sociales: "Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora aprecio lo radical que es para nosotras, como mujeres, pensar en una de las partes más fundamentales de nuestro destino de esta manera. Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida".

Amber Heard junto a su bebé, nacido por gestación subrogada. RRSS

Este feliz alumbramiento llega un año después de que la actriz perdiera a su madre y meses después de su brutal guerra legal con su expareja, el actor Johnny Depp (58). Depp y Amber se conocieron durante el rodaje de la película Los Diarios del Ron en 2011. Surgió el amor y se casaron en febrero de 2015 en Los Ángeles y poco más de un año más tarde se divorciaron en medio de la polémica.

El 7 de julio de 2020 arrancó su rotundo juicio que se eternizó y que sacó a la luz cientos de desagradables detalles sobre su relación y sobre los episodios de maltrato que vivió la joven. Finalmente, en noviembre de 2020, Depp fue acusado de malos tratos físicos por su expareja, Amber Heard, en 14 ocasiones. El juez Andrew Nicol, magistrado del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, consideró probadas todas, excepto dos, a pesar de las constantes negativas del célebre actor de Hollywood.

En medio de la batalla legal contenciosa de la expareja, Amber comenzó a salir con el CEO de Tesla, Elon Musk (50), más tarde con el comerciante de arte Vito Schnabel y después con el director Andy Muschietti. La actriz mantiene actualmente una relación -al menos hasta esta primavera- con la directora de fotografía Bianca Butti.

Amber Heard y Johnny Depp, en 2016, cuando su relación parecía idílica. Gtres

Heard habló abiertamente por primera vez de su orientación sexual en una entrevista de AfterEllen.com, donde anunció que estaba saliendo con la fotógrafa Taysa van Ree: "Creo que la injusticia de que la gente se quede en el armario es más de lo que puedo soportar con la conciencia tranquila, y no podría dormir por la noche si fuera parte de ese problema, si fuera parte de las mentiras. Odio la idea de una etiqueta tanto como cualquier otra persona, pero estoy con quien estoy, amo a quien amo y no soy mejor actriz de lo que era ayer, y mi vida personal no debería tener efecto sobre eso".

A pesar de que Amber asegura estar "más feliz que nunca", según el medio US Weekly, con su pareja actual, la actriz ha decidido tener a su hija sola. Lleva su apellido y cuidará de ella el resto de su vida.

