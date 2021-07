Jacobo, el hijo 'secreto' de 'Riverita', luchará por su herencia: el último conflicto de Canales Rivera

El diestro José Antonio Canales Rivera (47 años) ha vuelto a defenderse en el programa Sálvame acerca de las últimas voluntades de su tío, José Rivera 'Riverita'. En las últimas horas, ha aseverado que si la decisión de su tío de nombrarlo heredero universal está en un punto muerto, a nivel legal, no es por su culpa.

JALEOS ha podido confirmar este extremo tras su confesión en Telecinco: Canales quiere y desea acatar el deseo del hermano de su madre, Teresa Rivera. Bien es cierto que cuando se enteró de esa decisión tras el fallecimiento la sopesó muy mucho, amén de agradecerlo. Quiso comprobar qué implicaba ser heredero universal; las ventajas, pero también las cargas. Y es que, una vez que se acepta, con la ley en la mano, esa persona ha de hacerse cargo, responsabilizarse de todo. Y Canales conocía lo "despistado" que era su tío con respecto a la economía.

Él mismo calificó esa letra pequeña del nombramiento como "trampas". Finalmente, y según la información que tiene este periódico desde hace días, José Antonio ha terminado aceptando. Ahora bien, la voluntad no se ha efectuado formalmente, pero no por su culpa, como él mismo ha matizado: para alcanzar la oficialidad los demás beneficiarios -José Rivera también dejó otros bienes a otros familiares- han de dar el visto bueno a su parte correspondiente. Extremo que aún no se ha producido.

Y en medio de ese problema que parece que se encona, ha surgido en las últimas horas otra espinosa cuestión. Más que surgir, retornar. Hace unos meses, una revista del corazón informaba desde su portada que existía un hijo 'secreto' de Riverita. Jacobo Moreno Muñoz, de 33 años y natural de Castellón, sostenía, vía exclusiva, que él era el vástago de José Rivera: "Riverita me dijo que era mi padre cuando tenía ocho años". Entonces, Canales Rivera restaba importancia y aseguraba por toda respuesta que lo había visto alguna vez en casa de su tío y poco más. A los días, viró su discurso ligeramente: "Si él decide interponer una demanda de paternidad, fenomenal, sus motivos tendrá. Y si es su hijo, felices todos".

Nada más se supo hasta ahora. Jacobo ha dado un paso al frente y, según ha confirmado este periódico a través del entorno de Canales Rivera tras el avance de Kike Calleja, la herencia de Riverita puede complicarse y alargarse mucho más: Jacobo va a luchar por lo que entiende que es suyo. Está viendo los márgenes y plazos legales de los que dispone. Tal y como confían a este medio, Moreno Muñoz se está asesorando y "está dispuesto a todo". Eso sí, este medio no ha podido confirmar si, para intentar conseguir su parte de la herencia, ha accedido a someterse a una prueba de ADN.

Él entiende, no obstante, que este trámite es "absurdo" y fuera de lugar teniendo en cuenta que, siempre según él, el que sería su padre lo reconoció en vida. El joven ha movido ficha y desea iniciar los trámites cuanto antes. Puestos en contacto con el entorno más cercano a la familia Canales, se hace constar que "no existe ningún tipo de preocupación" al respecto. Todos los miembros -y el entorno más directo a Riverita, ese que estuvo a su lado día y noche-, están "muy tranquilos" porque saben "la verdad y lo que se pretende conseguir con todo esto". Y se termina reflexionando: "El tiempo dará y quitará razones".

Sus únicas y polémicas declaraciones

Fue el pasado mes de febrero cuando Jacobo Moreno Muñoz concedió su primera exclusiva en una revista del corazón. En ella, sostenía, entre otras cosas, que unos días antes de que falleciera Riverita él se desplazó hasta la localidad gaditana para acompañarlo en sus momentos más críticos de salud. "Me dijo que se arrepentía de no haber estado más conmigo", declaró en conversaciones con la revista. Además de acompañar al torero, su visita a Barbate, aseveró el joven entonces, fue el momento oportuno para reencontrase con su supuesta familia paterna, de la que también ha hecho referencia. "La primera vez Teresa Rivera me recibió muy fría, y la segunda me dio un abrazo delante de mi padre pero creo que no fue sincero", comentó sobre la hermana del diestro. En cuanto a José Antonio Canales Rivera, deslizó: "Me preguntó a qué me dedicaba, de qué vivía, dónde y cómo, si tenía hijos... Parecía un juez".

El colaborador de Sálvame, de hecho, ya había hablado de Jacobo en el programa de Telecinco. Allí comentó que él y su madre habían coincidido con el joven, pero no sabían con exactitud quién era. El diestro también hizo referencia a su supuesto primo en conversación con Look: "Tenemos que ir un poco más despacio, tendrá que hacerse las pruebas de paternidad. Y si es su hijo, felices todos. Pero mientras no se demuestre, no es hijo secreto ni nada porque él no se esconde, entra y sale, pero tendrá que hacerse las pruebas".

Por último, Moreno Muñoz aseguró que su supuesto progenitor sabía perfectamente de su vínculo consanguíneo, y que se presentaba como su padre en la intimidad. Sin embargo, según el joven, el hermano de Paquirri siempre se negó a demostrarlo a través de un análisis. ¿Terminará sometiéndose a la prueba para acabar con toda duda?

