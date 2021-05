Canales Rivera, heredero universal de su tío José 'Riverita': la decisión del torero y un inconveniente

El diestro José Antonio Canales Rivera (47 años) ha recibido recientemente una importante noticia, justo cuatro meses después del triste fallecimiento de su tío, José 'Riverita'. Cabe recordar que el primer torero Rivera en la familia, hermano del legendario Francisco Rivera Paquirri, perdía la vida el pasado 21 de enero a causa del cáncer que padecía. Fue su sobrino, Canales Rivera, quien comunicaba el deceso esa mañana a través de las redes sociales. Estaban muy unidos; Canales era el familiar que más visitaba a Riverita, el que lo acompañaba a los médicos y pasaba más tiempo a su vera.

Su fiel confidente y amigo, sobre todo en el último tramo de su vida. Un tío, en conclusión, que también supo ejercer de padre para Canales. Una muerte que desoló a José Antonio, quien se despedía así en las redes sociales: "Buenos días, cuando despertéis no estará con nosotros, pero sí su alma". No han sido meses fáciles para José Antonio y ahora se ha conocido que Riverita, en su última voluntad, lo quiso asignar como heredero universal de todos sus bienes. A su sobrino predilecto, el control de todo su patrimonio, como él mismo anunció en Sálvame. Se explica a JALEOS que este, su legado, "no es en absoluto grande ni poderoso, pero sí tenía sus cosillas. Todo con valor sentimental. Lo que más valor tiene para la familia es la casa donde vivió, en Barbate".

Los toreros Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez, José Antonio Canales Rivera, José Rivera Pérez 'Riverita' en el festival taurino homenaje al propio 'Riverita' en Zahara de los Atunes. Gtres

Eso sí, esta misma fuente sostiene que, más que patrimonio, lo que podría predominar en esa herencia son las deudas. Sabido es, con la ley en la mano, que quien acepta y asume lo decretado por el finado lo hace también con "la letra pequeña". Lo bueno y, sobre todo, lo malo. Canales ha reconocido que su tío era muy despistado, o poco atento, con según qué aspectos económicos y burocráticos, y se conoce que en la sucesión última caben algunos debes. "Es en eso en lo que ahora mismo José Antonio está; tomando la decisión de si compensa ser el heredero o no. Lo está valorando con profesionales y con la familia". Para él, desliza esta persona bien informada, "lo que más ilusión le haría sería quedarse con la casa de Barbate y listo". Pero sabe que no es tan fácil.

Son muchos los recuerdos que ese inmueble guarda para él y su familia. Así pues, en el momento en que Canales sopese los pros y los contras de esta asignación, tomará la decisión final. Pese a estos pormenores, Canales valora mucho que su tío tuviera con él ese último gesto, "de agradecimiento por todo lo que ha hecho por Riverita en vida". En otro orden de cosas, este periódico ha podido conocer la reacción de Cayetano (44) y Francisco Rivera (47) ante este último paso legal de tío José, como se lo llamaba. Los hermanos "son conocedores" de esta decisión y la consideran "lógica", pues saben lo mucho que cuidó Canales a José Riverita.

Canales Rivera en imagen de archivo.

La especial conexión que existía entre ellos. No hay problema alguno y, tal y como ha asegurado José Antonio en Sálvame, su relación con Cayetano y Fran es buena y fluida, como siempre. Sobre todo, con Cayetano. Más allá de este fallecimiento, la vida de Canales Rivera transcurre entre tres vertientes, como se detalla desde su entorno: el trabajo, su segunda oportunidad sentimental con Isabel Márquez Prado -con quien rompió hace unos meses tras una supuesta infidelidad que se hizo pública- y la enfermedad de su padre, marido de Teresa Rivera. Sigue "malito", aunque sin dejar de luchar. En lo tocante al amor, en efecto Canales e Isabel se han dado una nueva oportunidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Antonio Canales Rivera (@canalesrivera_oficial)

"Ella no se lo ha puesto nada fácil, pero él ha estado pico pala, pico pala hasta que ha conseguido convencerla", se confía. Canales e Isabel se conocen desde hace más de año y medio y lo suyo fue un auténtico flechazo. Amor a primera vista. Se gustaron, pero, sobre todo, se compenetraron cual puzzle: de gustos comunes, a ambos les apasiona el deporte y los caballos. De hecho, participaron en algunas carreras populares. Existió un bache hace unos meses, pero lo han superado. Tanto, que se cuenta: "Ella pasa ahora mucho más tiempo en la casa de él, en Madrid".

Canales y su nueva casa en Madrid

Hace unos meses, JALEOS se hizo eco de la nueva vida de Canales Rivera en Madrid, con casa incluida. Si bien hasta antes de romper con su pareja vivía con ella en Toledo, ahora el torero ya tiene nuevo techo donde dormir. Se mudó a un piso de alquiler en una urbanización construida en el año 2005. Se trata de un edificio de seis plantas con garaje, piscina, amplias zonas comunes, trastero y seguridad privada 24 horas.

José Antonio Canales Rivera saliendo de su nueva casa en el norte de Madrid. EL ESPAÑOL

El piso, que está amueblado, tiene 145 metros cuadrados y tres dormitorios. El precio de alquiler del inmueble son 1.100 euros. Lo cierto es que José Antonio Canales vive en Madrid y Barbate, a donde viajaba a menudo para estar al lado de su tío José Rivera 'Riverita', con el que mantenía una especial relación desde sus inicios como novillero y del que cuidaba siempre que podía, dada la enfermedad hepática que padecía.

[Más información: Canales Rivera, sus planes de reconquista con su exnovia y el drama familiar marcado por la enfermedad]