Jacobo Moreno Muñoz, supuesto hijo de Riverita, dispuesto a demostrar que el torero era su padre

Tres semanas después de la muerte de José Rivera 'Riverita', a causa de un cáncer contra el que llevaba años luchando, ha aparecido públicamente Jacobo Moreno Muñoz, quien afirma que es hijo no reconocido del torero. Tiene 33 años, vive en Castellón y asegura haber vivido parte de su infancia en la localidad gaditana de Barbate, donde vivió el tío de Kiko Rivera (37 años).

Jacobo ha contado a Diez Minutos que unos días antes de que falleciera Riverita, él se desplazó hasta la localidad gaditana para acompañarlo en sus momentos más críticos de salud. "Me dijo que se arrepentía de no haber estado más conmigo", asegura en conversaciones con la revista.

Portada de la revista 'Diez minutos' del 10 de febrero de 2021.

Además de acompañar al torero, su visita a Barbate fue el momento oportuno para reencontrase con su supuesta familia paterna, de la que también ha hecho referencia. "La primera vez Teresa Rivera me recibió muy fría, y la segunda me dio un abrazo delante de mi padre pero creo que no fue sincero" comenta sobre la hermana del diestro. En cuanto a José Antonio Canales Rivera (46) ha dicho: "Me preguntó a qué me dedicaba, de qué vivía, dónde y cómo, si tenía hijos... Parecía un juez".

El colaborador de Sálvame, de hecho, ya había hablado de Jacobo en el programa. Allí comentó que él y su madre habían coincidido con el joven, pero no sabían con exactitud quién era. El diestro también hizo referencia a su supuesto primo en conversaciones con Look. "Tenemos que ir un poco más despacio, tendrá que hacerse las pruebas de paternidad. Y si es su hijo, felices todos. Pero mientras no se demuestre, no es hijo secreto ni nada porque él no se esconde, entra y sale, pero tendrá que hacerse las pruebas", aseguró.

Ahora, Jacobo ha asegurado a Diez Minutos que está dispuesto a hacerse la prueba de paternidad, a pesar de que no tiene ninguna duda de que es hijo de Riverita. Además, ha asegurado que el diestro sabía perfectamente su vínculo y que, de hecho, se presentaba como su padre en la intimidad. Sin embargo, según el joven, el hermano de Paquirri siempre se negó a demostrarlo a través de un análisis.

Riverita, junto a sus sobrinos Francisco, José Antonio y Cayetano. Gtres

La muerte de Riverita

José Rivera, mejor conocido como Riverita y hermano de Paquirri, falleció a los 75 años de edad el pasado 22 de enero. Así lo informó su sobrino, José Antonio Canales Rivera, a través de sus redes sociales.

"Buenos días, cuando despertéis no estará con nosotros pero sí su alma", escribió entonces el colaborador de Sálvame, pasadas las 5 de la madrugada, junto a una fotografía de su tío en una celebración familiar. Canales Rivera completó el texto con una serie de cualidades y características del diestro, en forma de hashtags. Sabio, mago, torero, artista, generoso, simpático y amable fueron sus palabras en aquel momento. Además, aseguró que Riverita será eterno y le dedicó un "te quiero".

Riverita falleció en su casa de Barbate rodeado de su familia, quienes permanecieron a su lado en sus últimos días. Poco antes, el propio Canales Rivera advertía sobre su delicado estado de salud tras compartir unas bonitas palabras hacia el torero, quien llevaba varios meses en cuidados paliativos. Lo hacía con una imagen en la que ambos entrelazaban sus manos y que describía de la siguiente manera: "Tío, no sé si te sujeto yo a ti, o tú a mí. Gracias".

