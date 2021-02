Canales Rivera se enfrenta a una supuesta nueva infidelidad a su pareja: esta es su versión

José Antonio Canales Rivera (46 años) ha entrado en directo este viernes en el programa Sálvame, donde colabora, para aclarar la nueva información que se ha vertido de él esta semana. Y es que, una joven llamada Martina aseguraba haber tenido un affaire con el torero mientras que este tenía una relación sentimental con su novia. Paz Padilla (51) le ha preguntado al colaborador cómo se encontraba tras haberse hecho público esta supuesta infidelidad: "Estoy bien, sí conozco a esta chica, la conocí en la Fashion Week de Mallorca y nada más. He compartido con ella algunos WhatsApps o mensajes por Instagram".

El primo de Kiko Rivera (37) ha asegurado que es algo que no le preocupa porque sabe que el testimonio de esta chica es falso: "Yo a quien he tenido que dar explicaciones se las he dado y esto va a quedar como una anécdota. Me parece todo una broma, y como tal me lo tengo que tomar. Sí que quiero dejar dos cosas claras: una, que yo no me he reconciliado con mi pareja como tal; yo llevo durante dos meses intentando y haciendo todo lo posible por recuperar a la persona que amo".

En cuanto a la noticia que aseguraban sus compañeros de que quería vender en exclusiva a una revista su reconciliación, Canales explicaba que eso surgía de una conversación con su compañero Montero: "Respecto a la exclusiva, yo sé de dónde viene porque yo hago una consulta leve a Antonio Montero y estamos hablando los dos y me dijo no sé qué de unas fotos desde lejos y le dije que 'no, porque no está todo conseguido'".

El colaborador no entiende por qué ha salido el testimonio de esta mujer en estos momentos y asegura que cuando la conoció le pareció muy coherente, por lo que a lo mejor se ha echado para atrás por saber que su testimonio carece de credibilidad: "A mí me parecía una chica muy sensata y normal, me ha sorprendido esta actitud... que alguien venga y sin haber tenido ningún tipo de relación conmigo diga esto".

José Antonio está en pleno proceso de reconquista de su pareja Isabel, después de que salieran unos testimonios que indicaban que le había sido infiel. Canales e Isabel se conocen desde hace año y medio y lo suyo fue un auténtico flechazo. Amor a primera vista. Se gustaron, pero, sobre todo, se compenetraron cual puzzle: de gustos comunes, a ambos les apasiona el deporte y los caballos. De hecho, participaron en algunas carreras populares. Hoy, el presente de Canales es bien distinto. Soltero y con nueva vida en Madrid. A día de hoy, a pesar de no estar juntos, un amigo de ambos asegura que "la atracción sigue estando, se les nota a ambos". El entorno de él le aconseja que deje espacio y tiempo, el de ella que haga lo que le dicte su corazón.

Su nueva vida en Madrid

José Antonio Canales Rivera saliendo de su nueva casa en el norte de Madrid. EL ESPAÑOL

Mientras se resuelve este asunto sentimental, hace unos días JALEOS se hizo eco de la nueva vida de Canales Rivera en Madrid, con casa incluida. Si bien hasta antes de romper con su pareja vivía con ella en Toledo, ahora el torero ya tiene nuevo techo donde dormir. Se ha mudado a un piso de alquiler en una urbanización construida en el año 2005. Se trata de un edificio de seis plantas con garaje, piscina, amplias zonas comunes, trastero y seguridad privada 24 horas.

El piso, que está amueblado, tiene 145 metros cuadrados y tres dormitorios. El precio de alquiler del inmueble son 1.100 euros. Lo cierto es que José Antonio Canales, que el próximo 28 de marzo cumplirá 47 años, vive en Madrid y Barbate, a donde viajaba a menudo para estar al lado de su tío José Rivera 'Riverita', con el que mantenía una especial relación desde sus inicios como novillero y del que cuidaba siempre que podía, dada la enfermedad hepática que padecía.

