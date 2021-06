Okupan la casa de José Rivera 'Riverita' y estalla la guerra por su tumba: la versión de Canales Rivera

Han pasado cinco meses del fallecimiento de José Rivera 'Riverita', el hermano del legendario Francisco Rivera Paquirri. En las últimas semanas, su nombre no se ha apeado de los medios de comunicación debido a la colaboración en televisión de su sobrino, José Antonio Canales Rivera (47 años). Mucho se ha hablado, opinado y especulado desde su muerte acerca de cómo era la vida de Riverita en los últimos años, quién lo cuidó y estuvo a su lado.

En medio de esas especulaciones, siempre sobresalía el nombre de su sobrino Canales, y muchas fueron las voces que aseguraban que él era quien estaba al quite, quien lo llevaba al médico y se hacía cargo de todas sus peticiones. Por ello, no resultó extraño que hace unos días Canales Rivera anunciara que su tío lo había nombrado heredero universal. Sin embargo, Antonio Rivera, el otro hermano de Paquirri, salió al paso y aseguró que eso no era del todo así, que más familiares habían recibido asignación. Tío desmiente a sobrino, y este se reafirma: "Yo soy el único heredero universal".

Por si este desacuerdo familiar no fuera poco, este viernes se ha enrarecido más la situación entre los Rivera, y ha terminado estallando la guerra, con tres cuestiones principales sobre la mesa: la herencia de Riverita, la okupación que se ha hecho de su casa y los problemas por el arreglo de la tumba. Por un lado, se ha abordado la cuestión de la tumba. El espacio Sálvame ha utilizado el verbo "profanar" para hacer hincapié en la guerra que se respira entre Teresa Rivera, la madre de Canales, y Mónica, la mujer que cuidó en los últimos años de Riverita.

Según el periodista José Antonio León, desplazado hasta Barbate, existe una "mano negra" que se dedica a quitar los jarrones que se colocan en la tumba de José Rivera: "Es Teresa Rivera quien quita los jarrones que Mónica, la persona que cuidó de Riverita, coloca en la tumba. Teresa ha prohibido que Mónica se acerque a la tumba". Desde plató, Canales ha aclarado este desaguisado: "Mi madre ahora mismo no tiene ni tiempo, ni fuerza, ni ganas de meterse en una batalla. Yo no sabía esto, he oído en casa que a ella no le gusta que pongan flores de plástico en la timbra de su hermano. Mi madre, con lo que tenemos en casa, no está para discusiones".

En ese punto, el espacio de Telecinco ha desmentido a Canales: según Agustina, una prima suya, ella también aportó dinero para la tumba. No solo fue el torero quien corrió con todos los gastos. Así lo ha explicado José Antonio Canales: "Aquí se están enredando las cosas y va a salir toda la mierda. Lo que yo he pagado, sí se ha pagado. Y sí es verdad que mi prima Agustina y yo nos hicimos cargo del seguro de defunción. Pero eso no cubre para cambiar las letras del mármol, eso no te lo cubre. Eso son equis euros y yo he hecho lo que me dijo mi madre".

Tras confesar esto, José Antonio ha reflexionado: "Parece una tontería lo de la decoración, pero genera conflictos. Nosotros queríamos algo que el seguro no cubría. Por eso nos hicimos cargo nosotros y pagado está por mí". En otro orden de cosas, Canales ha desvelado los cambios de testamento que efectuó su tío en el último mes: "En el último mes, cambió el testamento cuatro veces. En los cuatro cambios seguía estando como heredero universal. Él fue cambiando las formas de agradecer y de cuidar de los demás, pero conmigo lo tuvo claro siempre. Yo hablaba mucho con él al final porque no se podía dormir y me contaba anécdotas. Mi tío Antonio, en un principio, no estaba. Esa es la realidad. Yo no quiero ponerme medallas, pero me gustaría que todos estuviesen un poco más tranquilos".

"Okupas" y la llamada de Agustina

Canales ha asegurado, además: "Yo sé con los bueyes que aro. Hace tiempo que aprendí que mi familia es la que se queda dentro de casa cuando cierro la puerta. Los demás, cada uno en su casa y Dios en la de todos". En otro momento de la tarde, se ha abordado otra espinosa cuestión que el programa Sálvame ha calificado de "okupación". Y es que, mientras se sucedían los testimonios que aseguran que Canales, al menos, no fue el único que estuvo pendiente de Riverita en su final, ha salido hablando un señor llamado Rafael, quien sostiene que vive en la casa de José Rivera "desde hace año y medio": "Yo era quien lo pinchaba y lo cuidaba. Llevo un año y medio aquí viviendo".

En un momento dado de la tarde, ha llamado por teléfono Agustina, la prima de Canales, para dejar claros algunos puntos: "En primer lugar, deciros que mi hermana, mi padre y yo no hemos hecho ningún tipo de acción para conseguir nada a cambio. Mi hermana ha hecho lo que podía. Lo ha hecho porque ha querido, igual que yo con mi primo Canales hablé porque había un problema y lo hicimos los dos. Él y yo hemos tenido nuestras conversaciones porque nos llevamos de una forma cordial, no ha habido ningún problema".

Y ha añadido: "Cuando hemos tenido que estar con mi tío, hemos estado. Mi relación con mi tío no ha sido la de Canales, y veo normal lo del testamento, que lo nombre heredero. No hemos querido hacer nada para que el testamento fuera de otra forma. Estamos agradecidos con lo que ha dejado. Mi padre, Antonio Rivera, tampoco ha querido desmentir que Canales sea heredero universal. Lo es, lo que pasa es que Riverita dejó más cosas a más gente".

