Canales Rivera responde a su tío Antonio tras negar que él sea el heredero universal de 'Riverita'

Cuatro meses después del fallecimiento de José Rivera, Riverita, José Antonio Canales Rivera (47 años) confesaba en el programa Sálvame que su tío - a quien estaba muy unido y de quien cuidó en sus últimos años - le había nombrado heredero universal en su testamento, asegurando que además de bienes como la casa de Barbate habría heredado sus deudas y tenía que ver muchas cosas y si le compensaba tal honor. Un extremo que JALEOS pudo confirmar: "Es en eso en lo que ahora mismo José Antonio está; tomando la decisión de si compensa ser el heredero o no. Lo está valorando con profesionales y con la familia", se revelaba a este medio.

Sin embargo, pronto Antonio Rivera salía a desmentir la declaraciones de su sobrino, afirmando que el fallecido no le dejó la totalidad de su legado su sobrino José Antonio, sino que la había repartido como él había querido, incluyendo a otra gente además de al hijo de su hermana Teresa, con quien tenía una relación muy especial. El primo de Cayetano (44) y Francisco Rivera (47) no se ha pronunciado sobre las palabras de su tío y al ser preguntado ha rechazado entrar en polémicas:"No creo que sea el momento ni la pregunta oportuna ni el sitio donde yo pueda explicar ni decir nada".

Sobre lo que sí ha querido hablar el torero es respecto a cómo va el proceso del legado de su tío 'Riverita': "La herencia lleva unos trámites y cuando salga y esté todo claro haré declaraciones y me explicaré. Hasta que no me lo comuniquen no sé". A lo que añade: "Todas las herencias son costosas y esta no iba a ser menos". El sobrino de Riverita ha hecho estas declaraciones cuando acudía a la corrida de Morante de la Puebla y Roca Rey en Aranjuez.

Canales Rivera junto a su madre en el entierro de su tío, Riverita Gtres

Canales Rivera también ha querido aprovechar para reafirmar la estrecha relación que le unía al fallecido. Ha admitido que está "feliz" de que su tío "contara con el siempre", y ha señalado que "aunque no dejara nada, el cariño y el respeto lo va a tener siempre". Precisamente, por esta relación, tal y como se confirmaba a JALEOS, sería la casa de Barbate lo que más ilusión le haría quedarse. Pero por encima de todo, sea cual sea la decisión final, Canales valora mucho que su tío tuviera con él ese último gesto, "de agradecimiento por todo lo que ha hecho por 'Riverita' en vida".

Por otro lado, este periódico ha podido conocer la reacción de otros implicados, Cayetano (44) y Francisco Rivera (47) ante este último paso legal de tío José, como se lo llamaba. Los hermanos "son conocedores" de esta decisión y la consideran "lógica", pues saben lo mucho que cuidó Canales a José 'Riverita'. ha asegurado José Antonio en Sálvame, su relación con Cayetano y Fran es buena y fluida, como siempre. Sobre todo, con Cayetano.

Canales Rivera sobre la herencia de 'Riverita': "cuando todo esté claro, hablaré" JALEOS

[Más información: Canales Rivera, heredero universal de su tío José 'Riverita': la decisión del torero y un inconveniente]