Canales Rivera promociona su 'misterioso' negocio en medio de los trámites por la herencia de 'Riverita'

La herencia de 'Riverita', el que fuera hermano de Paquirri, sigue dando que hablar cuatro meses después de su partida. José Antonio Canales Rivera (47 años), sobrino predilecto del fallecido y quien figura como su heredero universal, se encuentra en medio de unos trámites que le llevarán a tomar ciertas decisiones. Teniendo en cuenta que más que patrimonio lo que podría predominar son las deudas, el diestro está evaluando si le compensa ser el sucesor de su tío o no. "Lo está valorando con profesionales y con la familia", comentaron a JALEOS en referencia al colaborador de Sálvame, quien en paralelo continúa con sus otras labores profesionales.

Uno de sus trabajos tiene que ver con su emprendimiento. Se trata de un proyecto de camisetas, denominado Shalao Perdio, que comenzó a finales de 2018 y que a día de hoy sigue promocionando en su cuenta de Instagram, pese a estar inactivo en lo que se refiere a redes sociales y página web.

En muchas de sus publicaciones, pose o no con una de las camisetas, Canales Rivera hace mención a su negocio. La última vez fue este domingo, cuando publicó una instantánea junto a su hijo con motivo de su cumpleaños. Tras la felicitación y una serie de hashtags, el torero hizo alusión al perfil de Instagram de la firma, donde no se evidencian publicaciones desde diciembre de 2020. Entonces se colgó una foto hecha a una pantalla de televisión en la que se veía a Kiko Matamoros (64) posando con uno de los modelos.

Pero la falta de actividad en Instagram no es lo único que resulta extraño de este proyecto que sigue promocionando el diestro en su cuenta personal. A día de hoy, la plataforma online de la firma también es un misterio. Nada más entrar al enlace de la página que se encuentra en la biografía de la cuenta se lee: "No se puede acceder a este sitio web".

Donde sí queda constancias de este emprendimiento, además de los post de José Antonio Canales Rivera, es en el apartado de 'etiquetadas' del Instagram de Shalao Perdio. Desde que comenzó el 2021, allí se han reunido más imágenes de la firma que en el propio feed de la cuenta. El torero y los clientes de Shalao Perdio no son los únicos que han presumido de las camisetas. También lo ha hecho Isabel Márquez, pareja del televisivo, quien colgó una foto con la prenda para festejar el Día de la Madre el 4 de mayo.

Debido a esta inactividad y el impedimento para acceder a la web de la firma, resulta imposible conocer con mayores detalles los modelos de las camisetas, si hay nuevos artículos y dónde pueden adquirirse. Lo único que se aprecia con las antiguas publicaciones en redes es que son diseños sencillos, en tonos blanco y gris, con estampados de perros en el centro. La marca, además, ha incluido en su propuesta un estilo de camisetas y sudaderas en las que se lee Shalao Perdio en grandes letras.

La herencia de 'Riverita'

A la vez que promociona su marca y continúa con sus otros proyectos, Canales Rivera sigue con los trámites de los bienes de su tío, quien falleció el pasado 21 de enero a causa del cáncer que padecía. Sobre esto se pronunció recientemente, cuando acudió a la corrida de Morante de la Puebla y Roca Rey en Aranjuez. "Cuando salga y esté todo claro haré declaraciones y me explicaré. Hasta que no me lo comuniquen no sé. Todas las herencias son costosas y esta no iba a ser menos", comentó el torero, quien mantuvo una estrecha relación con 'Riverita'.

Canales Rivera admitió que está "feliz" de que su tío "contara con él siempre" y señaló que, "aunque no dejara nada, el cariño y el respeto lo va a tener siempre". Precisamente, por esta relación, tal y como se confirmó a este medio, sería la casa de Barbate lo que más ilusión le haría quedarse. Pero por encima de todo, sea cual sea la decisión final, Canales valora mucho que el diestro tuviera con él ese último gesto, "de agradecimiento por todo lo que ha hecho por 'Riverita' en vida".

