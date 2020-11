Johnny Depp deberá pagar 700.000 euros a 'The Sun' tras dictaminarse que es un "maltratador"

Nuevo golpe para Johnny Depp (57 años). Por no tener una perspectiva razonable de éxito, el actor no podrá apelar contra el fallo de un juez que, a comienzos de noviembre dictaminó que él es un maltratador de esposas. Entonces, la estrella de Hollywood perdía una batalla legal contra el periódico británico The Sun, al que ahora deberá pagarle una alta suma de dinero.

Según ha informado The Times, Johnny Depp recibió la orden de pagar un coste legal inicial de 628.000 libras (703.850 euros) a The Sun, por su fallida acción por difamación contra el tabloide.

De acuerdo con el juez, el actor tendrá que pagar 520.000 libras (583.221 euros) por su factura de defensa antes del 7 de diciembre. Además, 108.235 libras (121.394 euros) adicionales antes del 22 de enero. El resto se pagará después de una evaluación detallada de los costes.

Esta cifra se sumaría así a otra mucho más elevada que también ha afectado al actor. "Para Depp, este es un desastre absoluto. No solo porque se ha considerado que las acusaciones que él catalogaba como falsas eran sustancialmente ciertas. Ahora, el actor debe pagar la factura de los costes legales de The Sun", explicó hace unas semanas un abogado a The Mirror. Según este medio, ese coste sería entre 3 millones y 5 millones de libras (3,33 millones de euros a 5,55 millones de euros)".

Fue el pasado 2 de noviembre cuando el Tribunal Superior de Londres anunció que el intérprete estadounidense había perdido su juicio por libelo contra el grupo propietario del tabloide británico The Sun. Tras el fallo, la abogada de Johnny Depp anunciaba que apelaría contra la sentencia. "Esta decisión es tan perversa como desconcertante. Lo más preocupante es la confianza del juez en el testimonio de Amber Heard (34) y la correspondiente indiferencia de las pruebas contrarias de los agentes de policía, los médicos, su propio exasistente, otros testigos indiscutidos y una serie de pruebas documentales que socavaron las acusaciones. Todo esto se pasó por alto", decía entonces.

Sin embargo, las palabras de la letrada no han convencido lo suficiente al juez, quien expresó: "Las conclusiones de hecho de un tribunal de primera instancia (en particular uno, como yo, que ha escuchado pruebas orales) rara vez se pueden impugnar en apelación. En cualquier caso, no considero que los motivos de apelación propuestos tengan una perspectiva razonable de éxito y no existe ninguna otra razón convincente por la que deba concederse permiso para apelar".

Johhny Depp había presentado una querella contra News Group Newspaper (NGN) -dueño del citado diario- y contra su director ejecutivo, Dan Wootton, por un artículo difundido en 2018 en el que ese medio lo calificaba de "maltratador de esposas", en relación con su matrimonio con Amber Heard. En su veredicto, el juez rechazó la demanda presentada por Depp, argumentando que NGN había demostrado que lo escrito en el artículo era "sustancialmente cierto", explicó el juez.

En el texto, el periódico se preguntaba cómo la escritora británica J.K. Rowling podría aceptar a este "maltratador de esposas" en la película Animales fantásticos. Esta acusación, según el propio artista, había dañado su imagen en Hollywood, poniendo en peligro su carrera.

Tras el veredicto del Tribunal Superior de Londres, su participación en el largometraje se ponía en duda. Finalmente, una semana después de la decisión del juez, Johnny Depp se vio obligado a renunciar a la tercera entrega del spin-off de Harry Potter. Pero a pesar de este duro revés profesional, la película le supondrá una importante inyección financiera al actor, ya que el estudio deberá indemnizarle con 10 millones de dólares, unos 8,5 millones de euros, por rescindir su contrato, según publicó Hollywood Reporter.

En Estados Unidos, Johnny Depp y Amber Heard mantienen abierta otra guerra judicial. El actor está demandando a su exmujer por 50 millones de dólares (41,98 millones de euros) por difamación con un artículo que escribió en The Washington Post. Ella, por su parte, ha decidido contraatacar por 100 millones (83,95 millones de euros), alegando que el intérprete trató de destruir su carrera.

