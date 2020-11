Bustamante confiesa su problema con la comida: "La usaba como premio y luego me castigaba"

David Bustamante (38 años) se ha sincerado en El show de Bertín, de Canal Sur. La noche de este miércoles, el artista conversó con Bertín Osborne (65) y Vicky Martín Berrocal (47) sobre su relación con Yana Olina (32), sobre su hija Daniella (12) y sobre algunos aspectos de su vida que había mantenido en la más estricta intimidad.

El cántabro, que había sido objeto de críticas por sus subidas y bajadas de peso, aseguró que ha tenido problemas con la alimentación: "Tenía una mala relación con la comida, la usaba como premio y luego me castigaba por comerla", ha comentado. "Ha sido una lucha muy dura, todos tenemos espejo en nuestras casas", contaba mientras encontraba la mirada cómplice del presentador y la colaboradora.

El artista también desveló que durante la cuarentena engordó "8 kilos". "Me dio por cocinar y lo hacía muy bien", detallaba. Sin embargo, meses después, Bustamante ya luce una figura más esbelta y ha conseguido rebajar algún kilo encontrar el camino saludable: "Ahora me cuido con mi dieta y con mi entrenador".

El cantante compartió a través de sus redes sociales hace unos días una imagen junto a su doctora, Electra Navarrete, la profesional experta en el método Pronokal. David está siguiendo este estricto régimen de comidas para recobrar su "mejor versión" de cara al 2021.

A lo largo de la entrevista también ha sido preguntado por Yana Olina, la bailarina rusa de la que está profundamente enamorado y con el que, asegura, forma una pareja perfecta. Bustamante también dedicó unas bellas palabras a su hija Daniella. "No entiendo cómo podía vivir antes de que ella naciera, la necesito. Me desarma", ha confesado.

Sus confesiones en Canal Sur

Tras meses alejado del foco mediático, David Bustamante volvió a un plató de televisión de la mano de Toñi Moreno (47) y su programa Un año de tu vida el pasado 6 de octubre. Un formato en el que contó detalles de su vida profesional y personal.

"Creo que la vida, aunque he trabajado mucho, ha sido muy generosa conmigo, aparte de todos los logros profesionales, el mayor tesoro es que le quieran a uno, aparte de todo lo que digan". Sobre el gran patrimonio que ha logrado reunir en todos estos años, David confesó: "No soy un tío 'mirao', soy un disfrutón, para mí no soy gastón, pero regalar sí me gusta. Si un amigo no puede le invito a las vacaciones al mismo hotel que yo, a mis padres que no les falte de nada, mi mayor privilegio es poder regalarle las cosas a mis seres queridos". Entre ellos, su hija Daniella, quien es la persona más importante de su vida.

El cantante, de hecho, confesó que está feliz de poder darle a su hija todo lo que él no tuvo. "No malcrío pero nunca permito que pase ganas desmedidas por algo que merece. Yo no lo he tenido, el dinero te da tranquilidad para que no le falte de nada a la gente a la que quiero. Es muy difícil regalarme algo en mi cumpleaños, pero el mejor regalo siempre lo van a tener de mi parte".

Continuando con su lado más personal, David Bustamante también hizo referencia a su actual pareja, Yana Olina, a quien conoció en su paso por el concurso Bailando con las estrellas. "Encima que gané el concurso me quedé con la bailarina, gloria bendita", dijo el cantante en tono de humor.

Sobre su separación declaró que: "Las cosas no se tuercen, se acaban. Es normal que interese mi vida, pero si digo que no me gusta hablar de una cosa porque duele, que lo dejen ahí, que no sigan insistiendo día tras día".

