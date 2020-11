Marisa, la hermana de Vicky, estalla: "No quiero dar un minuto de gloria a la querida de mi padre y sus hijas”

La guerra ha estallado en el clan de los Martín Berrocal. Marisa Martín del Molino Berrocal, hermana mayor de Vicky Martín Berrocal (47 años) por parte padre, ha concedido unas demoledoras declaraciones que desmontan la dulcificada versión de su vida que la diseñadora dio en el programa Mi casa es la tuya, de Bertín Osborne (65), en Telecinco.

En aquella entrevista, la onubense confesó que su padre, José Luis Martín Berrocal, estuvo la mayor parte de su vida con dos mujeres. Su primera pareja, con quien fue padre de tres vástagos, y Victoria, la madre de Vicky, con quien tuvo a Vicky y a la pequeña, Rocío. "Mi padre tuvo dos mujeres a la vez. Esto no lo sabe nadie, pero te lo voy a contar. Eran los años 60 y él no tenía fin, estaba con dos y cualquiera sabe lo que tenía por ahí más. Él estuvo con una señora que conoció en Madrid, estuvo con ella, y tuvo hijos. Pero no se casó ni con ella ni con mi madre. Él hizo su historia con mi madre en Huelva. Mi padre tuvo hijos alternos, en Huelva y Madrid. Por parte de padre tengo tres hermanos", aseveraba la ex de El Cordobés (52).

Marisa Martín, hermana de Vicky, junto a su marido, el torero Juan Mora. Gtres

Ahora Marisa ha cargado contra Vicky Martín Berrocal, Rocío y también Victoria, la madre de ambas, a la que ha calificado de "querida" de manera despectiva en la revista Semana. "Mis hermanos y yo siempre hemos estado fuera de este juego, somos personas anónimas, nunca hemos concedido entrevistas hablando de la querida de mi padre ni de sus hijas. Esa ha sido mi postura desde hace muchos años", declara Marisa, casada con el torero Juan Mora (57).

"Nosotros siempre hemos estado al margen. Entiendo el trabajo de los periodistas, pero no voy a dar publicidad a la querida de mi padre ni a sus hijas. La gente que me quiere y mi familia conoce la realidad de esta historia y no voy a entrar en detalle, que ella haga muchos programas. Ni mis hermanos ni yo ni, por supuesto, mi madre, a ella ni tocarla", continúa Marisa, algo dolida por el hecho de que Vicky contase una historia que ella sostiene no se ajusta a la realidad. De hecho, Marisa tumba la versión de la artista onubense y afirma que no fue en la boda de Vicky con El Cordobés donde se conocieron.

"¿Y alguien se cree eso? A mí lo que diga la gente no me importa, yo sé mi verdad. Ni la conocí en su boda ni nada por estilo. Yo tengo mi vida y estoy súper a gusto con mi familia. Y la culpa a lo mejor la tiene mi padre por haberse ido, pero que no cuenten la historia de que él se fue a Huelva… Vicky se ha montado una historia de Sissi Emperatriz que no tiene nada que ver con la realidad. Hay dos historias, la real y la que ella se ha inventado. Mi madre sabe el lugar que tiene desde hace cuarenta años, que es cuando la dejó mi padre. Ella conoce el lugar en el que no pueden estar esas tres".

Vicky Martín Berrocal y Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la tuya'.

Por las palabras de Marisa se sobreentiende que la relación entre ella y sus hermanas nacidas de la relación de su padre con Victoria Marín Serrano es inexistente. Sin embargo, según la versión de Vicky, el contacto con sus hermanos de padre no es diario, pero sí es bueno.

"Yo me fui a Suiza a estudiar, le escribía cartas a mi hermano. Cartas que nunca le mandé. Le conocí al poco tiempo de yo casarme, porque mi padre entendió que yo tenía que conocerlos. Estuvieron el día de mi boda. Somos cinco hermanos, de dos ganaderos. Una camada de tres y otra de dos. Una chica y dos chicos, y luego mi hermana y yo. Mi madre se enteró de que tenía una mujer más, pero le quería tanto que le fue imposible separarse de mi padre. Llegó un momento en que él deja a su mujer de Madrid y ya comparte la vida con mi madre", subrayó Vicky ante la atónita mirada de Bertín Osborne.

